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熱帶低壓將通過巴士海峽 周末東北部嚴防局部豪雨

美股漲勢hold住 市場消化Fed升息展望

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
CNBC報導，美股大盤本周周線仍有機會收紅，到20日截止共漲逾2%。路透
CNBC報導，美股大盤本周周線仍有機會收紅，到20日截止共漲逾2%。路透

美股21日開低後迅速走高，且漲勢至午盤前仍維持住，目前道瓊指數漲逾1%，標普500和那斯達克綜合指數至少漲0.7%。儘管美國10年期公債殖利率一度升抵2007年來高點，但投資人正消化更多聯準會（Fed）的升息展望和企業財報。

費城半導體指數漲近2%；台積ADR則跌1.1%。

費城聯準銀行總裁哈克20日表示，Fed官員今年可能將利率調到「遠高於」4%，然後維持在限制性水準以因應通膨。這番言論導致美國公債賣壓出籠、價格暴跌，美國10年期公債殖利率一度勁升6個基點，至4.29%；5年期公債殖利率一度衝破4.5%，也是15年來首見。公債價格則反向走跌。

但華爾街日報21日報導，已有部分Fed官員擔憂，繼續大幅升息將導致過度緊縮。消息一出，美國公債殖利率從高點回落，美股也隨之走高。

CNBC報導，美股大盤本周周線仍有機會收紅，標普500指數截至目前漲逾3%。

美國 指數 美股

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