快訊

丹麥公開賽／依瑟儂終結對戰6連敗 戴資穎8強止步

英國市場遇強震 倫敦交易所反成贏家

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
倫敦證交所集團（LSEG）上季營收大增16%至19億英鎊，受益於英國政府的減稅計畫造成市場振盪。路透
倫敦證交所集團（LSEG）上季營收大增16%至19億英鎊，受益於英國政府的減稅計畫造成市場振盪。路透

英國金融市場近來受英國國內政局不穩拖累，震盪加劇，投資人飽受驚嚇。但倫敦證券交易所集團（LSEG）反而成贏家，上季營收比去年同期大增16%至19億英鎊，因為市場震盪和客戶爭相追加保證金，提振該公司收入。

倫敦金融時報（FT）報導，據LSEG今（21）日發布的財報，這家倫敦證交所（LSE）和倫敦清算所（LCH）的母公司，意外受益於英國政府上月提出的「迷你」預算案所引發的市場不確定性。

這份預算案中財源不明的減稅計畫，引發了英國公債殖利率飆漲，導致英國退休金基金急忙出售資產來籌措現金，以因應衍生性商品投資的追繳保證金（margin call）。減稅案的後續影響也加劇了市場波動，不僅英債殖利率躍漲，英鎊兌美元匯率也暴貶。

LSEG表示，在投資人爭相把英國公債和其他資產轉換為現金擔保之際，公司的淨資金收入隨之躍增。

財務長曼茲說：「LCH上月的現金擔保達到歷來新高，帶動淨資金收入增長41%，第3季的現金擔保年比躍增45%至1,510億歐元。」

執行長史威默表示，公司約有30%營收來自交易和買賣，「大多是受益於市場波動和現在環境的不確定性」。

他說：「有些不確定性是通膨環境所造成，我們確實看到不確定性在為交易事業帶來一些好處，尤其是與利率交換、政府公債和外匯有關的部分。」

英國 倫敦 外匯

延伸閱讀

英國重回穩定就靠他？傳前首相強生將回鍋引兩極聲浪

混沌的重返：特拉斯閃辭之後，誰能接任英國首相？

在英國逆向駕駛撞死人 美外交人員妻子認罪

英國新首相最快24日揭曉 前首相強生、前財相蘇納克呼聲高

相關新聞

一篇報導救美股 市場再度燃起Fed將減緩升息速度的希望

由於華爾街日報報導，聯準會（Fed）決策官員對於12月會議是否縮小升息幅度有所爭議，令金融市場再度燃起Fed將減緩升息速...

貝佐斯：美經濟走向衰退

近來美國產官學界異口同聲提醒民眾要準備過苦日子了。亞馬遜創辦人貝佐斯加入其他企業領袖的行列，警告美國經濟正走向衰退，並且...

科技超級財報周將登場 五風向左右美股後市

美國科技大咖，包括Google母公司Alphabet、微軟、臉書母公司Meta Platforms、蘋果、亞馬遜和英特爾，未來一周將陸續公布9月當季財報結果，且都密集在周二至周四出爐，提供投資人在年底前充分判讀科技業基本面的最後機會，而這波財報捎來的訊息也將決定美股鐘擺下一步將擺向哪邊。

FT：日圓貶破150 再貶下去日本經濟得不償失

日圓對美元貶個不停，去年初至今來貶幅已超過45%，繼20日跌破150日圓大關後，21日盤中再破151日圓兌1美元價位，摔落32...

聯準會升息和中國清零帶來壓力 亞股多半收低

亞洲股市今天多數下挫，因為美國聯邦準備理事會繼續大幅升息的可能性影響到投資人情緒；同時中國國家主席習近平重申堅持防疫清零...

美10年期公債殖利率創15年新高 美股期指嚇跌

美股期指21日在亞洲盤時在平盤上下起伏，到傍晚左右跌幅開始擴大，主要受社群媒體Snap預警營收展望不樂觀，加上美國10年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。