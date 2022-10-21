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美10年期公債殖利率創15年新高 美股期指嚇跌

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
費城聯準銀行總裁哈克表示，Fed官員今年可能將利率調到「遠高於」4%，然後維持在限制性水準以因應通膨。路透
費城聯準銀行總裁哈克表示，Fed官員今年可能將利率調到「遠高於」4%，然後維持在限制性水準以因應通膨。路透

美股期指21日在亞洲盤時在平盤上下起伏，到傍晚左右跌幅開始擴大，主要受社群媒體Snap預警營收展望不樂觀，加上美國10年期公債殖利率觸及2007年來新高兩大因素拖累。

道瓊和標普500期貨指數目前各跌0.4%和0.6%，那斯達克100期指跌0.9%跌最深。Snap在美股20日盤後預估，今年第4季營收成長預料持平，即使本季迄今已有9%成長。Snap盤前重挫26%。

費城聯準銀行總裁哈克表示，Fed官員今年可能將利率調到「遠高於」4%，然後維持在限制性水準以因應通膨。這番言論導致美國公債賣壓出籠、價格暴跌，美國10年期公債殖利率一度勁升6個基點，至4.29%；價格反向走跌。

本周的美國公債價格周線可能為第12周收黑，並預估寫下1984年來最長連跌紀錄。

此外，德國10年期公債殖利率21日也一度升破2.5%，為2011年來首見，此時交易商對歐洲央行（ECB）升息的預期升高。貨幣市場預估，ECB下周決策會議將把存款利率調高3碼至1.5%，並在明年夏季進一步調至3.25%。

美國 美股 ECB

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