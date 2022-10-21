Snap警告本季營收恐零成長 拖累社群媒體類股暴跌

社群媒體Snapchat母公司Snap上季營收成長幅度為歷來最慢，甚至預估傳統零售旺季的本季營收將零成長，傳遞出一個警訊：通膨上揚與烏克蘭戰爭可能重創仰賴廣告營收的科技公司。Snap股價盤後應聲重挫27%，還連帶拖累臉書母公司Meta、Google母公司字母等業者大跌，社群媒體類股市值預估將蒸發290億美元。

Snap公布，第3季營收比去年同期成長6%至11.3億美元，略低於分析師預估，但增幅是2017年掛牌上市以來最小。

上季淨損年比擴大400%至3.6億美元，包含大幅整頓組織與裁員20%的1.55億美元費用，經調整後則出現8美分的每股盈餘。上季每日活躍用戶年增19%至3.63億人，高於預估，但平均每位用戶營收下滑11%至3.11美元，低於預測。

Snap表示，過去一年來的一些因素持續影響營收成長，包括平台政策調整、總體經濟逆風以及競爭加劇，並警告許多廣告合作夥伴都正在縮減行銷預算，特別是在當前營運環境逆風強、成本壓力升高、資金成本也增加的情況，「我們預期未來幾個月的營運環境仍將挑戰不斷」。

Snap以經營環境的不確定性為由，未提供本季營收或盈餘預估，但表示本季迄今的營收已成長9%，其內部預測估算，在廣告主常打廣告提振銷售的第4季，營收將與去年同期約略持平，而未來幾季的業績也將難以預測。

Snap關鍵市場的美國用戶上季瀏覽內容的時間比去年同期減少5%，且Snapchat美國用戶瀏覽朋友分享的動態也不再那麼多，這個趨勢可能讓廣告主感到憂心。

Snap股價在美股盤後暴跌27%，Pinterest重挫7%，Meta大跌4%，字母跌2%。彭博資訊指出，若21日美股開盤後跌勢未好轉，社群媒體類股市值將蒸發290億美元。投資人都密切關注Snap財報，從中評估其他仰賴廣告的社群媒體事業表現，Meta和字母下周都將公布上季財報。

Snap正優先提振營收，訂閱服務Snapchat+的用戶數增至150萬人，且不斷投資改善其平台上的廣告評估工具。Snap說，廣告營收過去都會依循其用戶基礎的成長與互動度，因此仍樂觀看待長期機會。

Forrester分析師齊克琳說，在經濟不景氣下，行銷團隊也面臨每個媒體計畫都要證明投資報酬率的壓力，[因此將集中資源投放到更少、更強的平台，遺憾的是，Snapchat能分到的廣告預算將進一步萎縮。