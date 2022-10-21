美國貨櫃進口量銳減 供應面壓力從短缺轉為過剩

在經歷兩年多的需求激增之後，進入美國港口的貨櫃進口量正急劇下滑，也讓人好奇，這個過去曾經被認為是供應鏈壓力點的產業，何時才能觸底。

路透報導，美國所有港口的貨櫃進口量在5月創新高，之後略微減少，8、9月則是銳減。Descartes Datamyne追蹤的數據顯示，美國所有港口的貨櫃進口量正接近2019年來的最低水準。

分析師指出，現在問題在於，這項衡量消費、整體經濟和貿易實力的趨勢線，是會在未來幾個月趨於平緩、緩解供應鏈困境，還是會隨著衰退逼近，讓原先的榮景轉變成蕭條。

運輸業分析師凱姆西斯（Walter Kemmsies）認為，「我們正回到2019年」，美國消費者的支出比率正回到歷史水準，也就是服務支出占70%，產品支出占30%。

他指出，8、9月貨櫃進口量大幅減少，是因為沃爾瑪和亞馬遜等零售商今年稍早取消數十億美元的訂單所致，主因是購物者不再狂買運動褲、沙發、筆電及大螢幕電視等產品，轉而花錢在觀賞音樂會門票、出門旅遊、到餐廳用餐等服務。

美國零售商已積累大量的服裝、個人電腦、小家電及節慶裝飾品等庫存，在這些過剩產品完成出清之前，可能會暫停新的訂單。

標普全球公司已預測，全球貿易將在2022年和2023年將略為萎縮，然後在2024年恢復。美國銀行分析師也提出類似看法，「我們對近期就會大規模回補庫存的展望，抱持懷疑態度」。