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32年來首見！日圓貶破150日圓價位 英鎊震盪走貶

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
日圓兌美元20日貶破150日圓價位，為1990年來首見。路透
日圓兌美元20日貶破150日圓價位，為1990年來首見。路透

日圓兌美元20日貶破150日圓價位，為1990年來首見。英國首相特拉斯宣布辭職後，英鎊陷入震盪，由升轉貶，終場小幅貶值。美元兌大多數主要貨幣下跌。

在日圓兌美元觸及的150.09日圓兌1美元的低點後，在一分鐘內大幅回升至149.63日圓，引發市場對於日本當局可能秘密進場干預匯市的揣測。不過，日圓在紐約午後交易續貶，一度觸及150.25日圓，收盤價報150.18日圓。

同日，英鎊兌美元貶值0.05%，報1.1219美元。追蹤一籃子六種主要貨幣對美元的DXY美元指數跌0.09%至112.88，分析師稱這可能是在盤整。歐元兌美元升值0.13%，報0.9785美元。

雖然日本當局是否進場干預日圓匯價仍不得而知，但一些分析師認為，若日本央行的極端鴿派政策不變，干預行動將無法阻止日圓進一步走貶。

OAND資深市場分析師Edward Moya說：「在日本央行改變政策，或美國經濟前景開始加速惡化，促使聯準會（Fed）最終扭轉貨幣政策之前，你會看到做空日圓的押注，仍是匯市中最受歡迎的交易。」

由於美國通膨率仍居高不下，聯準會（Fed）預計將繼續升息，一些人預測目標利率區間的峰值將在5%以上。該區間目前為3.00%～3.25%。

Fed升息預期讓日圓承壓，因為日本央行致力於將利率保持在近零水準。日本央行將於10月27-28日舉行下次決策會議。

市場認為，如果匯率走勢變得更加不穩定，日本央行進場干預的可能性會更大。

另一方面，英鎊在特拉斯宣布辭職前升值，在觸及盤中高點後，逆轉走勢走低，終場小幅貶值。

Vanda Research全球總經策略師Viraj Patel說：「起初，這可能會消除市場上的不確定性溢價，但最終仍取決於誰來接任。英國需要一個堅定的領導者。」

日本央行 Fed 特拉斯

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