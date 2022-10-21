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英特爾傳將11月宣布「目標明確」的裁員措施

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
「俄勒岡人」報（The Oregonian）報導，英特爾計劃在11月宣布「目標明確」（targeted）的裁員。路透
「俄勒岡人」報（The Oregonian）報導，英特爾計劃在11月宣布「目標明確」（targeted）的裁員。路透

美國「俄勒岡人」報（The Oregonian）報導，英特爾計劃在11月宣布「目標明確」（targeted）的裁員。彭博資訊先前已報導，英特爾最快本月就會宣布裁員。

MarketWatch引述報導指出，英特爾執行長基辛格發表一段員工演說的影音，承諾將在11月1日公布更多細節，「總有艱難的決定要做，但我們的成本太高了，我們的利潤又太低了，我們必須採取行動處理這些問題」。英特爾在全球擁有約12.1萬名員工。

自從基辛格上任以來，利潤一直是基辛格的痛處。英特爾預測今年毛利率將降至49%，相較下，超微（AMD）的毛利率近來已突破50%大關。

英特爾預定在27日美股盤後公布上季財報，該公司上回宣布大規模裁員，已是2016年裁減1.2萬個工作（占總人力11%）。

英特爾發言人則不願評論或證實這則報導的任何訊息，畢竟該公司正處於發布財報前的靜默期。

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