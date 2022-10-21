華郵：馬斯克入主推特將大裁員 75%員工會丟飯碗

華盛頓郵報報導，根據訪談和獲取的文件，身兼特斯拉執行長的億萬富豪馬斯克，計劃在入主推特後的幾個月內大舉裁員，比率將近75%，員工數由大約7,500人減少到略超過2,000人。此舉可能嚴重影響推特控制有害內容和防範資安危機的能力。

華郵的報導引述馬斯克對潛在投資人的講話，指他有意進行大裁員。知情人士4月也曾向彭博資訊透露，馬斯克最初與銀行代表商談取得融資時，就表達了裁減人員的想法。

馬斯克以440億美元收購推特的交易預料會在下周五、10月28日之前完成。 他本月稍早表示，將遵守將推特私有化的協議，結束長達數月的法庭爭奪戰。

根據華盛頓郵報，即使馬斯克最終仍不收購，推特也必須減少人力以降低成本，所以不管誰擁有這家公司，員工都躲不掉大裁員的命運。華郵說，現在的管理階層計劃明年底之前，大砍薪資成本約8億美元，這個數字意味將近四分之一的人會離職。該公司也打算削減包括資料中心在內的基礎設施。

這種裁員規模有助於解釋推特急於想賣給馬斯克的原因：他的440億美元收購提議，對這家掙扎求生的公司是一張黃金門票，可能有助推特管理階層不必做出打擊士氣的痛苦宣布。

金融分析師Dan Ives表示：「對馬斯克來說，買推特很簡單，扭轉這種局面才是艱鉅的挑戰。」