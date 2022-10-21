美股震盪收低 Fed鷹派言論蓋過企業財報佳績 費半收紅

美股三大指數周四（20日）收跌。早盤一度因企業財報激勵而上漲，但隨著Fed官員的鷹派言論推升美國公債殖利率，美股最終未能守住漲勢。

道瓊工業指數下跌90.22點，或0.3%，至30,333.59點；標普500指數下跌29.38點，或0.8%，至3,665.78點；那斯達克綜合指數下跌65.66點，或0.61%，至10,614.84點。費城半導體指數漲0.7%，收在2,253.22點。

在IBM等公司股價上漲的提振下，美股早盤一度上漲，但最終收黑，因上周初請失業金人數低於預期、費城聯準銀行總裁哈克的言論提高了市場對Fed將持續激進升息的預期、以及經濟可能陷入衰退的擔憂。

投資人對經濟前景的謹慎心態轉趨濃厚，標普500指數早盤漲逾1%之後回落，一度跌逾1%，這已是該指數今年來第16次出現這麼大幅度的盤中震盪，為金融危機以來次數最多的一年。

哈克說，Fed官員今年可能將利率上調到「遠高於」4%，然後將其維持在限制性水準以應對通膨，同時會在必要時採取更多行動的可能性。此言一出，科技股引領的漲勢迅速消散。

美國公債殖利率也因鷹派言論而攀升，美國10年期公債殖利率觸及2008年6月以來最高的4.239%。

目前市場普遍預期，Fed將在11月決策會議上連續第四次升息75個基點（3碼），甚至有人認為有可能升息整整一個百分點（4碼）。

Horizon Investments投資組合管理負責人Zachary Hill說：「利率導致股市波動。目前不確定我們能否看到一些Fed官員所言，當然也是一些市場參與者所理解的那種暫停。」

今年來股市一直承壓，主要是Fed試圖採取行動以馴服頑強的高通膨，外界對Fed激進升息路徑恐影響企業獲利和整體經濟的擔憂與日俱增。

目前為止，企業財報優於預期，將標普500指數成分股第3季獲利成長的預期，從本周稍早的2.8%升至3.1%，但仍遠低於7月初預測的11.1%。

此外，美國政府20日公布的數據顯示，成屋銷售連續八個月下降，另一個數據顯示，費城聯邦準備銀行地區的工廠活動10月再次萎縮。

個股方面， IBM日前發布的上季獲利優於預期，並表示預計全年營收成長超標，激勵20日股價收漲4.73%。AT&TT在上調年度獲利預期後股價大漲7.72%。

電動車製造商特斯拉收跌6.65%，因該公司警告，受到持續物流挑戰的影響，第4季新車交付成長幅度將低於先前設定的50%目標。