為接口標準再提速 英特爾將推出下一代Thunderbolt

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集微網消息，近日，英特爾展示了下一代 Thunderbolt的早期原型，該原型符合 USB-IF 組織（USB Implementers Forum）剛發佈的USB4 v2 規範。下一代 Thunderbolt 將提供80Gbps 雙向帶寬，視頻或數據傳輸最高可達120Gbps，為 Thunderbolt 4 所提供的40Gbps速度的3倍。

時下，內容創建者和遊戯玩家的需求與日俱增，他們不僅要求使用高分辨率的顯示器、追求更低延遲的視覺效果，還會需要滿足大型眡頻和數據文件進行備份或傳輸的更高帶寬。新一代 Thunderbolt 將提供 3 倍於 Thunderbolt  4 的 40Gbps 傳輸能力，同時兼容之前版本的 Thunderbolt 和 USB 接口標準，為創作和遊戯打造更加高效且身臨其境的體驗。

目前，Thunderbolt 已經成為移動 PC 上的主流端口，本次 Thunderbolt 技術的原型展示，是 Thunderbolt 行業創新的又一個重要里程碑。

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