投資超70億美元 美國積極打造電池供應鏈

集微網消息，據美國白宮新聞稿指出，拜登於近日表示，未來將替美國帶回製造業和工業兩大產業：主要是半導體和清潔能源。他同時宣佈啓動美國電池材料倡議，將協調聯邦政府與私營部門、工會、社區組織以及在國外的合作夥伴和盟友們密切合作，積極打造美國電池供應鏈。

隨著電動汽車銷量的增加，對電池和用於電池的關鍵鑛物需求持續成長。拜登表示，未來幾十年對關鍵材料的需求將猛增600%，對鋰和石墨等鑛物的需求預計將增加4,000%。這就是為什麽基礎設施法在電池供應鏈上投資超70億美元，這將加強美國在鋰、鎳和石墨等關鍵鑛物加工、製造和回收的能力。

在美國打造本土電池產業鏈措施下，以色列化工集團（ICL）同步宣佈，將投資4億美元建造美國第一個大型磷酸鉄鋰（LFP）材料正極活性材料（CAM）廠。此工廠預計落腳於密囌裡州的第一大都會區聖路易斯市，且通過美國基礎建設法取得1.97億美元的補助。

美國此擧意圖明顯，即為爭奪電池市場。據SNE Research數據統計，2022年上半年，在裝機量方面，甯德時代同比增長111%，憑借69吉瓦時繼續佔據全球第一；韓國LG新能源以28吉瓦時位居第二，但增速明顯放緩，同比僅增長4%，與甯德時代拉開距離；比亞迪取代日本松下，以24吉瓦時的裝機量躋身第三，同比猛增206%。這三家企業共同佔據了全球整體市場份額的70%。目前來看，美國電池市場與中國相比還有一定的差距。

數據來源：SNE Research

（校對/趙月）