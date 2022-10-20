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漲價嚇不跑富人 愛馬仕明年還要漲更多

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
愛馬仕計劃，明年1月將全球商品價格提高5~10％，遠高於今年平均漲幅4%。歐新社
愛馬仕計劃，明年1月將全球商品價格提高5~10％，遠高於今年平均漲幅4%。歐新社

法國精品集團愛馬仕（Hermes）表示，明年將大幅調漲柏金包等精品價格，以反映成本上漲及匯率波動影響。這家精品巨頭上季營收猛增，且擊敗市場預期，顯示精品業景氣依舊旺盛，看不出有降溫跡象。

彭博資訊報導，愛馬仕計劃明年1月將全球商品價格提高5%~10％，遠高於今年平均漲幅4%。該集團首席財務長杜埃古耶（Eric du Halgouet）表示，過去幾年來每年的漲幅通常約2%。

據愛馬仕發言人的說法，一個小牛皮25公分柏金包目前在法國售價為7,400歐元（7,242美元）。若明年漲價一成，這款包包將要價8,140歐元。

彭博行業研究分析師艾特肯（Deborah Aitken）說，「人們正逐漸將擁有愛馬仕視為一項投資以及成功的標誌」，為該公司在定價方面「增添彈性」。

愛馬仕保有其定價能力的原因，在於儘管家庭預算受能源成本和通膨高漲所擠壓，富裕購物者仍在砸錢大買奢侈品。該公司20日公布，不計匯率波動情況下，截至9月的第3季銷售額年比激增24％至31.4億歐元，增幅比分析師預測的12%高出整整一倍。

杜埃古耶說：「目前，我們所有市場尚無（需求）放緩的跡象。」 一位發言人透露，愛馬仕也計劃下半年增聘800人，與上半年大致相同。

愛馬仕 法國

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