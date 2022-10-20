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美鋁財報意外虧損 暗示全球經濟將有更多災難
身為美國經濟風向球的美國鋁業公司（Alcoa）上季財報意外虧損，顯示從iPhone到飲料罐都會使用的鋁金屬正遭遇逆風，令人不禁對全球經濟前景更加擔憂。
美鋁19日表示，年度第3季（上季）經調整後虧損6,000萬美元，或每股33美分，遠不如彭博訪調分析師預期的獲利3美分。該公司表示，上季是充滿挑戰的一季，因為鋁價大幅下滑，且能源和原料成本節節升高。
自從俄烏戰爭引發供應擔憂以來，鋁價已比3月紀錄高點回跌將近一半，之後的中國大陸房市危機和全球貨幣緊縮也拖累各類金屬價格。美元走強也是關鍵重點之一，導致使用其他貨幣的買家須用更多錢買購買金屬。
國際貨幣基金（IMF）近來已下修其全球經濟成長預測，並表示全球三分之一的經濟體明年將有萎縮風險。世界鋼鐵協會19日反轉先前認為今年鋁需求將溫和成長的預測，改口說今年需求將會萎縮。
受此這項財報利空影響，美鋁20日盤前股價大跌11.3%，亞洲鋁製造商股價也同樣重挫，澳洲South32股價20日收跌2.7%，盤中跌幅曾擴大至4.5%；中國宏橋集團20日股價收跌5.4%。
高盛集團表示，總體經濟的空頭逆風將持續在第4季和明年初對金屬造成價格壓力，預期鋁價三個月內將跌至每噸2,100美元，20日盤中價格為2,195.5美元。
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