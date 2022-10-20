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大陸當局與晶片企業緊急開會 評估美出口新規衝擊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
大陸科技監管機構與主要的半導體公司傳出召開緊急會議，設法評估拜登政府新的出口限制措施所造成的損害。路透
大陸科技監管機構與主要的半導體公司傳出召開緊急會議，設法評估拜登政府新的出口限制措施所造成的損害。路透

彭博資訊報導，中國大陸最高科技監管機構與主要的半導體公司過去一周召開一系列緊急會議，設法評估拜登政府針對晶片祭出的限制措施所造成的損害，並承諾對這塊重要領域提供支持。

由於美國公布遏制大陸科技雄心的措施，大陸工信部召集記憶體晶片業者長江存儲和超級電腦公司中科曙光等企業高層主管參加了閉門會議。

報導引述知悉討論情況的人士指出，工信部官員顯然對接下來的因應方式不確定，有時候對晶片製造商提出的問題與答案一樣多。知情人士表示，雖然他們沒有暗示將採取反制措施，但官員們強調，大陸國內的IT市場將為受影響的公司提供足夠的需求，以利其運營。

許多與會者認為，美國的限制措施為他們的行業帶來劫難，大陸擺脫美國技術桎梏的雄心也同樣受到重擊。一位知情人士透露，長江存儲向工信部發出警告，表示該公司未來可能陷入危險之中。

大陸一些半導體新創公司可以在短短幾天內從天之驕子淪為危機四伏，繪圖晶片業者壁仞就是一個鮮明的例子，這家晶片設計公司擬尋求27億美元的估值，並於8月宣布推出第一款通用繪圖處理器（GPU），創下全球運算力的新紀錄。然而，壁仞這款晶片是委託台積電以先進的7奈米製程代工，如今在拜登的禁令下，台積電可能被迫停止與壁仞合作，而大陸沒有一家公司有能力可提供如台積電一樣的技術。

彭博報導說，壁仞拒絕對此置評，但透過聲明表示公司運營正常，在與律師核實後確認美國的限制措施不會對其業務產生影響。

工信部沒有回應彭博的置評請求，長江存儲和中科曙光的代表也沒有回應。

一些美國公司已從長江存儲等幾家具前景的大陸公司撤離員工，而半導體設備製造商荷蘭艾司摩爾（ASML）等非美國供應商已停止對大陸客戶的支持。

中科曙光及其子公司海光信息正設法尋找替代品。

海光信息發言人未立即回應置評請求，上周則透露正在評估制裁的長期影響。

目前尚不清楚北京當局將如何因應美國新的限制措施，這是拜登政府迄今為止阻止大陸發展晶片產業最激進的措施。

美國 半導體 台積電

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