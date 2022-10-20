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美洛杉磯港第4季前景「疲軟」 貨櫃量下滑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
洛杉磯9月貨運量連續第二個月下水弓中竹手。歐新社
洛杉磯9月貨運量連續第二個月下水弓中竹手。歐新社

美國最繁忙的貨櫃港口洛杉磯港9月貨櫃量連續第二個月下滑，今年剩餘時間的前景仍然維持「疲軟」。

洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）周三發出電郵聲明說，該港上月處理了709,873個20呎貨櫃當量，比去年同期減少22%，是七年來貨櫃量最少的9月。今年迄今，比起去年的創紀錄水準少4%。

洛杉磯進口貨櫃的數量較一年前減少26.6%到343,462個，是2009年來數量最少的9月。進口到鄰近港口長灘的貨櫃也變少。

放緩現象反映出貨運模式的變化，零售商今年將進貨提早到6月和7月。以往9月才是旺季。根據塞洛卡，消費者對經濟的看法更為謹慎，另外，外界日益擔心與西海岸碼頭工人正在進行的勞資談判，托運人改道至東岸和墨西哥灣沿岸港口。

最近數據顯示美國零售銷售停滯不前，表明40年來最熱的通膨開始影響到經濟。經歷過兩年供應鏈大混亂危機導致港口擁堵之後，洛杉磯和長灘的運作已逐漸恢復正常。美國與亞洲的貨櫃貿易大約有40%由這兩個港口共同處理。

洛杉磯 美國

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