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鐵礦砂續挫 高盛估三個月後跌到70美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
鐵礦砂期貨20日盤中下挫，締造去年11月以來最長跌勢。路透
鐵礦砂期貨20日盤中下挫，締造去年11月以來最長跌勢。路透

鐵礦砂期貨20日盤中下挫，締造去年11月以來最長跌勢，因世界鋼鐵協會預期，今年的鋼鐵需求將萎縮。高盛警告，金屬市場在明年第2季之前，都將遭遇來自美元和中國大陸的總經逆風壓力。

新加坡鐵礦砂期貨20日盤中跌0.9%至每噸91.20美元，大連交易所的鐵礦砂期貨重挫2.2%，上海鋼筋與熱軋鋼捲期貨也都下挫。

鐵礦砂期貨已連跌五周，為去年11月來最長跌勢，正邁向連續第六周下跌，這種製鋼原料今年多數時間都面臨壓力，已從3月高峰回落近45%。

世界鋼鐵協會指出，受歐洲能源危機和中國大陸經濟放緩影響，今年全球鋼鐵需求將下滑2.3%，主要消費國中國大陸需求預料將減少4%，遠不如該機構4月預估的微幅增加，

在能源供應緊張的歐盟，由於成本上升衝擊工廠和營建商，今、明兩年的鋼鐵消費量預料都將萎縮。Jefferies指出，歐盟約10%的製鋼產能都已停擺。受制裁措施影響，俄羅斯明年的鋼鐵消費量也可能下降約10％。

世界鋼鐵協會也預期，明年的全球需求將略為反彈，印度和美國的鋼鐵消費成長趨勢將持續到明年。

高盛指出，鐵礦砂跌勢短期仍難休止，因為明年的中國大陸新建案預料將減少至少50%，預估未來三個月的鐵礦砂價格為每噸70美元。

至於其他金屬，高盛認為，在美國聯準會（Fed）結束緊縮循環之前，強勢美元將繼續對金屬行情造成壓力，明年中國大陸需求路徑的不確定性也仍高。

高盛預估，三個月後的銅價為每噸6,700美元，遠低於倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨19日收盤的7,386.50美元；鋁價估為每噸2,100美元，也低於LME期貨的2,170.50美元；鎳價更看跌至每噸16,000美元，遠低於LME的21945.00美元。

美國 歐盟

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