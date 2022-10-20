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南非通膨連兩月下滑 難阻央行下月續升息3碼

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南非勞工上街抗議生活成本提高。美聯社
南非勞工上街抗議生活成本提高。美聯社

南非9月通膨年升率降至7.5%，為連續第二個月趨緩，但核心通膨率續揚，央行預料11月仍將繼續升息。

南非統計局公布，9月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升7.5%，低於8月的7.6%，也低於市場預期；月比則上升0.1%，也比8月的0.2%趨緩。

不過，南非9月不計食品、非酒精飲料、燃料及能源價格的核心CPI，年比上揚4.7%，比8月的4.4%更上層樓，顯示基本通膨壓力仍在蓄積；上月核心CPI比8月走揚0.5%，增幅也大於8月的0.2%。

經濟學家指出，南非央行可能仍擔心核心CPI挺升。利率市場預期，南非央行11月24日將決議升息3碼。Investec的Annabel Bishop更預期，南非央行11月可能升息4碼（１個百分點）。

南非央行從去年11月啟動升息循環以來，已累計升息2.75個百分點，調升基準利率至6.25%。

南非央行上周表示，通膨可能已在第3季觸頂，但希望繼續觀察通膨率是否會落在3%~6%的目標區間，最新數據則是連續第五個月高於目標區間，而且未來幾個月通膨不一定就會趨緩，特別是目前南非勞工正要求加薪，國際油價也正在上漲，蘭德匯價也面臨隨美國聯準會（Fed）積極升息而來的貶值壓力。

央行總裁Lesetja Kganyago日前受訪時表示，唯有在通膨樂回落到目標區間的中位數、且維持住，才會降息。

南非 通膨 CPI

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