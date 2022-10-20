MLCC龍頭村田示警：智慧手機需求一路下滑至明年

全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所預期，明年智慧手機銷售將延續今年的下滑走勢，尤其是中國大陸的銷售將大幅下滑。

村田對市場展望的看法比前一季大幅惡化，當時預測大陸主要城市結束新冠防疫封鎖措施後需求會反彈。村田製作所社長中島規巨接受彭博資訊專訪時表示，大陸消費者此後並未大肆購買，而村田預期明年反彈回升的希望也不大。

中島規巨表示：「至少在2022年度的銷售動能不會恢復，而明年度的情況也不那麼樂觀」，「消費電子產品的需求大幅下滑，那些中國製造業者感覺不妙」。

村田製作所在智慧手機產業中具有關鍵地位，為蘋果公司的iPhone、三星電子的Android智慧手機與大陸手機大廠提供電子模組與零組件。村田今年來股價已下跌逾20％，因大客戶的出貨量出現二位數下滑幅度，尤其是在中國大陸。

中島規巨說：「如果經濟情勢比較好，就算新手機升級的幅度很小，消費者也可能願意購買新手機…我擔心智慧手機將進一步商品化，人們會等待更久的時間才會升級。」他指出，各國央行升息是影響全世界的一個大因素。

根據村田製作所估計，全球手機市場去年度銷量為13.6億支，但本年度銷量可能不到12億支。最大的下行風險是中國大陸企業的海外銷售進一步下滑。

中島規巨表示：「中國製造商努力提高海外市場的銷售，但由於面臨智慧財產權侵權在內的各種問題，印度等地的消費者開始避開大陸的手機。」

他看到智慧手機市場的一絲希望是，就算在經濟景氣下滑時期，高階智慧手機的需求依然維持。

在村田本身業務方面，由於日圓貶值，兌美元匯率逼近150日圓，有助提振該公司的獲利，因為村田65%的生產是在海外，但海外銷售佔比超過90%。中島規巨說：「日圓貶值讓我們仍喘口氣，讓獲利數字看起來良好。」

除了消費者領域外，村田正享受來自客戶架設5G無線基地台而帶來的強勁需求。電動車產業則是另一個亮點，中島規巨說：「現在電源管理晶片是汽車生產的唯一瓶頸，而這個瓶頸因素到明年度初期可能會散去。」