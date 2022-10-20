Fed官員：明年初料結束前置升息 通膨惡化將採更多行動

美國有多位聯準會官員在周三發表談話：聖路易聯準銀行總裁博拉德預料聯準會明年初結束激進的「前置升息」，在通膨降溫時以小幅調整維持政策具限制性；明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里表示，如果能看到核心通膨放緩的明確證據，明年可能暫停升息；芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯則提及，擔心利率過高可能對經濟造成「非線性」影響。

立場向來鷹派的博拉德接受彭博電視訪問時說，「必須考慮合理的利率水準在哪裡」。聯準會的目標是達「有意義的限制性水準」，不意味利率「永遠會往上走」。博拉德暗示，目前不認為利率有必要升到高於官員預測的水準。

聯準會正進行激進的前置升息，試圖追上處於40年高點的通膨率，但博拉德期待，能轉向更常規的貨幣政策。他說，「政策利率現處於正確水準，給通膨帶來下行壓力，可在2023年等數據出來加以調整」。

伊凡斯在維吉尼亞大學的活動上表示，他希望聯準會上月制定的升息路徑足以壓制通膨。官員目前預測聯邦資金利率明年會升到4.6%，他說，「如果利率必須高出很多，會開始影響經濟」。

路透報導，他在活動後告訴記者，會擔心「非線性衝擊」。一旦利率升達某一點，「企業變得非常悲觀，明顯改變他們的策略」。他的評論反映聯準會正出現的辯論，當通膨是2%目標的三倍多且沒有回落跡象，利率究竟該多快升到多高。

聯準會可望在11月1-2日會議上連續第四次決議升息3碼，但接下來將面臨是否該放緩步伐、讓經濟有時間去調整的重要決定。

伊凡斯說，美國能否避免衰退，比起平常更千鈞一髮。「不幸的是，目前通膨太高」，所以不得不繼續升息。

在另一場線上活動，卡斯哈里表示，「我現在最樂觀猜測是，如果未來幾個月通膨趨於平穩，服務業通膨和核心通膨回落，這將使我們在明年某個時候暫停升息」。但他也明確指出，沒有證據可以讓人放心核心通膨正在放緩，這正是他擔心的事。如果通膨仍升高，聯準會的利率就不能停在4.5%。