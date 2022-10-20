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特斯拉Q3營收不如預期 受美元太強匯損衝擊 盤後重挫5%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉寫下創紀錄的第3季營收，但營收仍低於市場預期。美聯社
特斯拉寫下創紀錄的第3季營收，但營收仍低於市場預期。美聯社

電動車大廠特斯拉（Tesla）寫下創紀錄的第3季營收，但營收仍低於市場預期，因美元匯率強勁升值帶來影響，且生產和車輛交付方面遇到瓶頸。

特斯拉執行長馬斯克19日向分析師表示，第4季需求良好，藉此回應了投資人對全球經濟轉弱、特斯拉高售價可能讓消費者購車行動縮手的疑慮。他說：「我非常強調我們第4季需求良好，在可見的未來，預期將賣出我們製造的每一輛車。工廠正全速運轉，而我們交付我們製造的每輛車，讓營業利益保持強勁。」

不過馬斯克也說，一些交付的問題依然存在，第4季交車成長率低於50%，生產成長率則達50%。

特斯拉股價19日盤後挫跌逾5%，報每股210.68美元，今年累計跌幅45%。

特斯拉公布，上季營收成長至214.5億美元，但低於彭博訪調分析師預期的221億美元；剔除特定項目後每股盈餘1.05美元，高於分析師預期的1.01美元。

此外，第3季淨利達33.3億美元，汽車毛利率為27.9%，低於分析師預估，且比一年前的30.5%下滑。

特斯拉說，由於美元走強，對公司獲利的匯損影響達到2.5億美元，此外，「原物料成本上揚衝擊我們的獲利能力，同時也讓柏林和德州新廠，以及新的4680電池生產效率不佳」。

特斯拉表示：「雖然零件的可得性在這季構成的問題較小，但在交付尖峰旺季期間車輛運能面臨更多挑戰。」「物流不穩定與供應鏈瓶頸仍然是直接挑戰，儘管有所改善。」

創投資金業者Loup Ventures管理合夥人孟斯特表示：「特斯拉是一家財報通常會超預期的公司，所以這次低於預期的情況讓投資人有點受挫。」

特斯拉仍維持多年每年平均交車量成長50%的目標，同時預期12月開始交付新的電動卡車產品Semi Truck。馬斯克4月時表示，特斯拉今年將生產超過150萬輛車。從年初截至第3季，已生產929,910輛，第4季必須再產超過57萬輛才能達成目標。

特斯拉上季碳權收入為2.86億美元，是一年來最低。該公司曾表示，預期碳權營收會隨著時間萎縮，原因是其他競爭同業推出更多電動車，遵循碳排監管規定。

特斯拉 馬斯克

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