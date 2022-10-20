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今晨最低溫15.8度 各地氣溫回升有陽光、明午後變天

台積電ADR持平 較台北交易溢價3%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

台積電ADR周三下跌0.08%，收在63.66美元，較台北交易股票溢價3.04%。費城半導體指數漲0.7%。

美國股市19日收低，主要是美國公債殖利率回升至多年高點，且市場益發擔心聯準會（Fed）鷹派立場提高經濟硬著陸的可能性，蓋過了Netflix股價飆漲所帶來的提振。

道瓊工業指數下跌99.99點，或0.33%，至30,423.81點；標普500指數下跌24.82點，跌幅0.67%，至3,695.16點；那斯達克綜合指數跌91.89點，跌幅0.85%，至10,680.51點。費城半導體指數漲0.7%，收在2,237.74點。

台灣加權股價指數昨天下跌147.92點，收在12,977點，台積電跌2.8%收在395.5元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 77.14 +0.21 74.90 2.99

中華電 CHT 107.55 -1.18 107.50 0.04

台積電 TSM 407.53 -0.08 395.50 3.04

聯電 UMC 37.58 -0.51 38.20 -1.63

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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