美股三大指數收低 殖利率飆升蓋過財報佳績 費半收紅

美國股市19日收低，終結二連漲，主要是美國公債殖利率回升至多年高點，且市場益發擔心聯準會（Fed）鷹派立場提高經濟硬著陸的可能性，蓋過了Netflix股價飆漲所帶來的提振。

道瓊工業指數下跌99.99點，或0.33%，至30,423.81點；標普500指數下跌24.82點，跌幅0.67%，至3,695.16點；那斯達克綜合指數跌91.89點，跌幅0.85%，至10,680.51點。費城半導體指數漲0.7%，收在2,237.74點。

美國10年期公債殖利率觸及逾14年最高點，因為疲軟的房市數據幾乎沒有改變民眾對美國（Fed）將繼續激進升息的預期。

殖利率上升，對利率敏感的股票造成打擊，例如房地產類股下跌2.6%，是19日表現最差的產業類股，微軟和亞馬遜等大型成長股也受影響。能源股是唯一上漲的標普類股，漲幅2.9%。

IG集團北美業務執行長JJ Kinahan說：「債市造成的影響實在太大......看到表現不錯的財報季被浪費掉真可惜。說到底將是業績推動股市，但當它們被其他因素掩蓋時，很難產生樂觀情緒。」

Fed官員在公開言論中對需要激進升息以解決通膨問題的看法基本是一致的。明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）19日表示，美國就業市場需求仍強，核心通膨壓力可能尚未觸頂。

Fed在公布的褐皮書中說，美國經濟活動近幾周溫和擴張，不過在一些地區持平，在其他幾個地區還下滑。報告顯示企業對前景日益悲觀。

目前市場普遍預計Fed將在11月的決策會議上連續第四次升息3碼。

美國勞工統計局同日公布的數據顯示，美國9月新屋數減少8.1%，減幅比預期大，折合年率為144萬戶，低於彭博訪調經濟學家預期的146萬戶。做為未來住宅建設指標的建築許可上升至折合年率156萬戶，但單戶型建築許可減少3.1%至87.2萬戶，為兩年多來低點。這顯示出位於20年來最高水準的房貸利率正在抑制需求、遏制新屋建設。

個股方面，Netflix躍漲13.1%，成為表現最好的標普500指數成分股，原因是該公司公布第3季在全球新增240萬個新訂戶，是預估的兩倍多，而Netflix預計到年底前將新增450萬個訂戶。儘管如此，亮麗業績仍未帶動標普500指數收漲。

道瓊成分股寶鹼（P&G）收漲0.9%，Travelers收漲4.4%，因這些公司上季獲利優於預期。

電動汽車製造商特斯拉在收盤後公布財報前收漲0.8%，但盤後大跌4.4%，因該公司第3季營收不如預期。

雅培（Abbott）重挫6.5%。受美元走強和中國供應挑戰的影響，雅培第3季國際醫療設備銷售成長率低於預期。