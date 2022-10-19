美股早盤接近平盤 Netflix上季財報亮眼大漲14%
美股19日早盤在平盤附近游走，儘管財報季有不少企業發布亮眼財報，但投資人卻仍擔憂高漲通膨和即將到來的經濟衰退。
道瓊工業指數19日早盤小跌42.84點，或0.1%；標普500指數跌0.5%；那斯達克指數跌0.6%；費城半導體指數跌0.4%；台積電ADR跌1.9%。
Netflix 18日盤後發布財報顯示，上季營收和獲利雙雙優於市場預期，且全球訂戶淨增加241萬戶，比三個月前的預估多出逾一倍，帶動19日早盤股價躍漲13%。聯合航空上季獲利也優於預期，19日早盤大漲7%；寶鹼上季營收也出乎預料的好，早盤股價上漲約3%。
此外，美國政府19日數據顯示，9月份新屋開工數減少8.1%，折合年率為144萬戶，低於彭博訪調經濟學家預期的146萬戶。做為未來住宅建設指標的建築許可上升至折合年率156萬戶，但單戶型建築許可減少3.1%至87.2萬戶，為兩年多來低點。這顯示出位於20年來最高水準的房貸利率正在抑制需求、遏制新屋建設。
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