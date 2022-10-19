73歲達利歐交棒退休！一手打造全球最大避險基金 經典語錄一次看

摘要 1. 全球最大避險基金橋水創辦人達利歐（Ray Dalio）10月4日正式宣佈退休。 2. 本文節錄其退休感言，以及近期達利歐發表關於經濟、工作、世界局勢等四大面向的經典語錄。

10月4日，最會賺危機財的人——全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）掌門人達利歐（Ray Dalio），在他的領英（LinkedIn）專頁上正式宣布退休。

「我很高興能夠擺脫義務，能夠做任何我想做的事情，」達利歐過了幾天又補充，「我喜歡看著與我共事多年的下一代，在沒有我的情況下取得成功。我認為過去是美好的，未來是光明的。」

他認為，過去近50年的旅程並不完美，有著大量的挑戰和大量痛苦的錯誤；卻也是最有意義的經歷，是最好的教訓。以下是他的退休感言，以及近期語錄精選。

達利歐退休感言

對我和橋水而言，今天是個非常特別的日子。因為我把橋水的控制權轉移給了下一代，我覺得現在主導（公司）的人和「機器」（machine）很棒。

這是橋水47年旅程以來的高潮時刻。當初，只有2人的幫助下，我在一間2房公寓創辦了橋水，時至今日，它已成為擁有1,300名員工的多世代企業。現在，我可以想像，即使沒有我，橋水還會繼續服務好幾世代人，這就是最好的情況。

我對橋水的領導核心感到樂觀：

1. 分別與我共事35年、25年的共同投資長普林斯（Bob Prince）與詹森（Greg Jensen），會負責投資部分。

2. 共同執行長迪亞（Nir Bar Dea）和貝托里尼（Mark Bertolini），負責業務部分。前者在過去10年的大部分時間中，與我們一起處理高階管理，後者則有豐富經驗。

3. 由品格良好、能力強、對橋水有高度奉獻的人組成的龐大團隊，會支持共同投資長和共同執行長。

4. 優質董事會將監督，並確保他們的傑出表現。

5. 藉由極度真實、極度透明，實現秉持「創意擇優」（idea-meritocracy）文化的有意義工作與有意義人際關係。

我真心感謝這些人的付出，引領我們走到今日。過去12年，雖然一切都不容易，但我們成功做到了！我之所以知道，是因為這2年來，我一直在觀察和指導他們，讓他們能在沒有我的干預下，管理橋水，而他們做的很好。

希望直到我去世之前，我都還能繼續擔任（橋水的）導師、投資者、董事會成員，因為我和他們都喜歡跟對方共事。這，就是夢想成真。

達利歐近期語錄精選

一、談經濟前景：不再認為現金是垃圾

「我不再覺得現金是垃圾」（10/4）

經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）有句名言：「當事實改變時，我的想法也會跟著改變，那你呢？」

達利歐坦承，考量現在的利率水準與聯準會縮表，已經改變對現金作為資產的想法：現金目前是中性資產，不特別好，也不特別差。換言之，短期利率現在大致合適。

「美國經濟正面臨完美風暴」（10/12）

他認為，美國國內外正面臨三重矛盾衝突——飆升債務水平釀成糟糕經濟環境，疫情間低到愚蠢可笑的利率水準；民主共和兩黨內訌；俄烏戰爭引發經濟衝擊——三者互相影響，構成完美風暴。

美國左右派政黨之間的分歧，難以和解，因此出現巨大貧富差距，國家社經危機為20世紀初以來最嚴峻。他說，要脫離低利率與免費資金的時代，會是痛苦的。

二、談人際關係：有意義的關係、帶來有意義的工作

「有意義的關係和工作相輔相成，尤其擁抱極度真實、極度透明時。」（10/7）

當人們能公開討論所有重要事情，一起學習，了解讓彼此負責以盡可能表現出色的重要性時，就是最有意義的人際關係。這，讓人們能齊心協力面對挑戰。

同時，共同經歷挑戰，可以拉近彼此之間的距離，進一步強化關係。這種自我增強的循環創造成功，得以追求越來越有野心的目標。

「對交易清楚明瞭」（10/9）

他指出，為了建立良好關係，互動雙方必須清楚知道交換條件為何——哪個慷慨，哪個公平，哪個單純是在利用——以及，你們將如何相處。

每個人都有自己的看法，自然會有分歧與談判，但有一些事情，無法妥協，而你和員工必須知道這些事情為何。這個原則，對於開創一個有著共享價值、對使命堅定承諾，以及高標準行為的環境，尤其重要。

三、談有效領導：天才能讓事情變簡單

「精簡化！」（9/26）

俗話說：「任何傻子都能把事情搞複雜。天才卻能讓事情變簡單。」捨棄不相干的細節，才能凸顯本質。

然而，不是人人天生都有辦法如此思考。他認為，但這不代表一輩子都做不到，只要有創造力與決心就可以。必要時，得以尋求他人協助。

對全球首富馬斯克看法：「塑造者可以把想像化為現實」

塑造者＝有遠見＋實際思考＋決心。塑造者的共同特質，包含強烈好奇心、搞懂事情的強迫需求、近乎叛逆的獨立思考、渴望遠大且打破傳統的夢想、克服一切障礙實現目標的實際行動與決心，以及了解自己與他人的弱點與優勢，以協調團隊...等。

達利歐也從馬斯克（Elon Musk）身上看見這個特質。當初他創辦SpaceX時，竟然看了NASA網站貼出的火星計畫後，便打算拿出賣掉PayPal的一些錢，買下前蘇聯洲際彈道飛彈，想像把它送上火星。當時，他根本沒有火箭相關背景知識，卻靠著看書踏出第一步。

四、談世界秩序：需要聰明且跨黨派的合作

「需要聰明、跨兩黨且共同合作。」（9/27）

《變化中的世界秩序》一書，提到領導者目前面臨全球三大問題：長期鉅額債務，社會兩極化，以及強權國家之間的摩擦。

在《財富》的Podcast節目中，達利歐說，為了避免變動世界中的這些挑戰毀滅失控，人們必須聰明行事，懂得跨黨派且互相合作。

「股東、法制與企業主合力」（9/27）

不只政治領導者，企業領導者亦扮演應對危機的重要角色。可是，企業主並非公司的擁有者，股東才是。如今，賦予他們做出革命性改變的授權越來越少。

因此，達利歐認為，企業主不僅要與股東合作，也不能少了扮演管理者角色的法制體系，否則無法發揮有效領導力。

資料來源：Fortune、Fortune(2)、Linkedin、Twitter、Principles by Ray Dalio、Richard Hughes-Jones

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