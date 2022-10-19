印度邁向「數位盧比」 前景挑戰重重

印度已發布推出「數位盧比」的計畫，加入其他國家要推出數位主權貨幣的行列，但分析師和觀察家都警告，在交易依然仰賴現金的印度，數位盧比獲採行的速度可能緩慢。

日經新聞報導，印度央行本月發布報告表示，將在明年3月底止的今年度「有限度試行推出」數位盧比，但未說明最終版本的更廣泛推出計畫。智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的資料顯示，目前巴哈馬、牙買加等11國都已推出數位主權貨幣，中國大陸、南韓、沙烏地阿拉伯及其他11國正在推行試驗計畫。

這類數位主權貨幣是由各國央行監督，和比特幣等加密貨幣不同。印度的央行報告顯示，數位盧比「將能與商業銀行的資金及現金自由轉換」，而推行沒有民間加密貨幣的風險、卻能讓用戶有相同體驗的央行數位貨幣，是央行的責任。該央行也說，加密貨幣可能侵蝕當局定義與規範貨幣政策和貨幣體系的潛在能力。

印度央行表示，數位盧比將能降低現金管理的成本，光是去年度印製實體貨幣的成本將達500億盧比，而且因為印度是全球最大的外國匯款收受國，去年金額為870億美元，央行預期其數位貨幣將提振跨境支付。

同時，印度央行也正在研擬不靠網路就能取得數位貨幣的方式，以幫助分發金融補助與補貼給偏遠地區的上百萬人。政府估算顯示，印度14億人口中，只有8.25億人能上網。可能的方式包括讓用戶先把數位盧比下載到手機裡的專用錢包，接著以藍牙或近場無線通訊技術轉帳。

不過，要說服潛在用戶採行央行的數位貨幣，對政府和銀行來說也是棘手任務，光是數位盧比交易的可追溯性，就可能勸退交易仰賴現金的許多人，因為一旦使用數位貨幣，就不可能匿名，參與交易的個人身分表露無遺。

另一個潛在阻礙，在於政府可能需要確保持有數位貨幣的銀行業者，提供給消費者的福利要一視同仁，特別是網路支付。另一方面，若民眾一窩蜂地改用數位盧比，銀行內的低成本存款可能被轉出成為數位形式，從而提高資金成本。