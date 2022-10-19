WSJ：傳台積電考慮擴大在日本的產能 降低地緣政治風險

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，台積電正考慮擴大在日本的產能，顯示這家晶圓代工龍頭試圖降低地緣政治風險。

消息人士說，日本政府已暗示，希望台積電除了興建中的當地工廠外，還能進一步擴大在日本的投資，然而相關討論尚未定案，台積電正在研究可行性。

台積電正在興建九州廠，是該公司在日本的第一座晶圓廠。九州廠耗資數十億美元，並獲得日本政府的補貼。

從去年起，半導體產業歷經晶片荒等動盪，在此同時，美國與日本等盟國日益擔心中國大陸半導體產業的崛起，以及晶片製造過度集中於台灣。

台積電正在日本興建的晶圓廠，就是對這些疑慮的回應之一。九州廠將聚焦於製造成熟製程的晶片，定2024年底開始出貨。

知情人士說，若台積電打算擴大在日本的投資，可能會在九州生產更先進的晶片。台積電發言人說，在日本的建廠計畫正如期推動，並拒絕對WSJ就可能的擴張計畫置評。日本經濟部官員對此也拒絕回應。