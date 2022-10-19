三星德州廠傳延後投產 南韓P3廠生產時程減慢
南韓媒體TheElec報導，南韓三星電子在美國德州泰勒市（Taylor）新建的晶圓廠將延後投產，南韓P3廠的生產時程也減慢，以因應近來全球晶片業的不景氣。
報導引述消息人士指出，三星原本計劃2023年10月在泰勒市（Taylor）的晶圓廠放入生產設備，但已延後到2023年12月，而且還可能往後順延到2024年，取決於情勢。
三星原定今年底完成的南韓P3工廠生產時程，也已比預期還慢。
三星去年宣布計劃支出170億美元，在泰勒市打造晶圓廠，當時三星說這座廠房將在2024年啟用，生產用於5G、高校運算及人工智慧（AI）的先進晶片。三星已完成整地，原本預料今年稍早舉行動土儀式，但還沒成真。
由於通膨升高、美國的成本近幾個月也暴增，多數晶片商已更保守規劃支出。
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