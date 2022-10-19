快訊

韓國瑜、蔣萬安周六有望同台 藍營人士揭「這關鍵」決定是否對蔣有利

面對全球高度不確定 楊金龍：央行貨幣決策面臨3大挑戰

日籍課長戀台籍風俗娘掏空兩億極樂高雄 81件精品明拍賣

三星德州廠傳延後投產 南韓P3廠生產時程減慢

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓媒體報導，三星電子在美國德州泰勒市（Taylor）新建的晶圓廠將延後投產。路透
南韓媒體報導，三星電子在美國德州泰勒市（Taylor）新建的晶圓廠將延後投產。路透

南韓媒體TheElec報導，南韓三星電子在美國德州泰勒市（Taylor）新建的晶圓廠將延後投產，南韓P3廠的生產時程也減慢，以因應近來全球晶片業的不景氣。

報導引述消息人士指出，三星原本計劃2023年10月在泰勒市（Taylor）的晶圓廠放入生產設備，但已延後到2023年12月，而且還可能往後順延到2024年，取決於情勢。

三星原定今年底完成的南韓P3工廠生產時程，也已比預期還慢。

三星去年宣布計劃支出170億美元，在泰勒市打造晶圓廠，當時三星說這座廠房將在2024年啟用，生產用於5G、高校運算及人工智慧（AI）的先進晶片。三星已完成整地，原本預料今年稍早舉行動土儀式，但還沒成真。

由於通膨升高、美國的成本近幾個月也暴增，多數晶片商已更保守規劃支出。

南韓 美國 通膨 晶圓廠

延伸閱讀

不安分！北韓再射100多枚砲彈 南韓軍方：違反919軍事協議

北韓時隔4天再對外海砲擊 南韓籲立即停止挑釁

U23世界盃／南韓延長賽氣走波多黎各4連勝 B組第一到手

吃「百憂解」抗憂鬱不成 男子全身皮膚「白變黑」還發炎紅腫

相關新聞

BTS入伍當兵傷南韓經濟！美媒：每年損逾千億外匯收入

南韓男子天團「防彈少年團」（BTS）日前宣布將按規定入伍當兵，為爭論已久的兵役問題畫上句號，此事引發外媒高度關注，連日大...

英國9月通膨漲到10.1% 40年來最高

食品和飲料價格的帶動下，英國9月通膨上揚高於預期，家庭的生活成本壓力加劇。

薪資高達7位數 華郵：逾500退役美軍將領 為外國政府工作

華盛頓郵報的調查顯示，自2015年以來，包括數十名將軍在內的500多位美國退役軍人為外國政府從事高報酬工作，多數是侵犯人...

物價續飆 Fed下月擬再升息3碼 鷹派主張12月也升息

基於擔心物價上漲力道持久不墜、通貨膨脹率持續走揚，聯準會(Fed)官員正計畫11月初再升息3碼(0.75個百分點)；基於...

美元猛升 全球經濟更糟…非洲保安不再吃肉 歐洲酒商喊漲

美元升值給世界帶來巨大痛苦，亞洲從菲律賓的馬尼拉到印度的新德里、從非洲埃及的開羅到英國的曼徹斯特都有切身感受。許多經濟學...

全球貨運景氣降溫 今年Q4可能旺季不旺

由於庫存過多的零售商取消海外訂單，且貨運公司在假期購物季前卻下修貨運量預期，顯示全球貨運景氣正在降溫，今年第4季可能旺季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。