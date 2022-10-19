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邁向量產飛行車 美國業者向日本申請型別檢定證

中央社／ 東京19日綜合外電報導
美國專門研發飛行車的業者Joby Aviation 18日已向日本政府國土交通省申請證明其產品安全性的「型別檢定證」，往量產飛行車邁進。美聯社
美國專門研發飛行車的業者Joby Aviation 18日已向日本政府國土交通省申請證明其產品安全性的「型別檢定證」，往量產飛行車邁進。美聯社

美國專門研發飛行車的業者Joby Aviation，10月18日已向日本政府國土交通省申請證明其產品安全性的「型別檢定證」（Type Certificate），往量產飛行車邁進。

日本朝日電視台報導，提出申請的飛行車屬5人座電動垂直起降，最高時速約320公里、續航力約240公里。

Joby Aviation在獲日本企業豐田汽車出資持續研發飛行車後，今年也宣布跟日本的全日空控股公司（ANA HD）合作。

日本國土交通大臣齊藤鐵夫談到飛行車時說，以2025年大阪關西世界博覽會時飛行為目標，來推動相關準備工作。

讀賣新聞報導，Joby Aviation這次申請是邁向量產的手續，也是首度有外國企業提出。

Joby Aviation跟全日空控股合作，由全日空控股方面提供飛行管理技術及飛行員訓練等專業知識；豐田汽車除在未來飛行車量產提供技術協助，也將擔任飛行車起降處的旅客接駁陸上交通。

型別檢定證申請是一項由日本政府確認產品性能及零組件強度的手續，如果符合相關規範，日本政府將發給型別檢定證，讓業者得以量產飛行車。

之後，日本政府將逐一檢查每架量產飛行車構造及強度，如果都沒問題，最後會發給飛行車所屬公司相當於車輛檢驗的「適航證書」（Airworthiness Certificate），達成飛行車可實際飛上天。

根據目前法規，審查飛行車的手續跟審查民航機幾乎一樣，只是飛行車動力來自電能，所以也會有過去沒有的審查要件。國土交通省預估，可能要花幾年時間才能發給業者相關證書。

日本境內新創企業SkyDrive已在2021年10月提出型別檢定證申請，Joby Aviation此次申請為第2例。

日本 豐田 新創企業

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