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ASML營收優於預期 初估美管制令對明年出貨影響有限
台積電設備供應商艾司摩爾（ASML）周三公布上季營收和獲利優於預期，新訂單也創下新高。此外，ASML表示，美國對中國大陸設下的晶片設備和技術管制措施對該公司明年出貨影響有限。
ASML表示，經過初步評估，ASML認為「新的管制令並未修改原本對微影設備自荷蘭出貨的規定，我們預料對ASML 2023年出貨的直接影響有限」。
ASML上季營收為58億歐元，優於市場原估的53.2億歐元；淨利17億歐元（16.7億美元），也優於市場原估的13.7億歐元。毛利率高達51.8%，優於原估的49.5%。
展望第4季，ASML估計營收介於61億歐元至66億歐元，彭博調查分析師所估均數為61.3億歐元。ASML預估第4季毛利率為49%，略遜於分析師原估的50.3%。
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