韓媒：台積延3奈米量產 三星瓜分先進製程市占空間擴大
韓媒Business Korea報導，台積電（2330）再度將3奈米晶片的量產延後三個月，讓已量產3奈米晶片的三星得以穩住陣腳提升實力，瓜分先進製程市占的空間擴大。
台積電在電話法說會上表示，3奈米製程符合預期，良率高，將在第4季稍後量產。
由於台灣媒體先前報導，台積電大約9月底開始量產3奈米晶片，Business Korea表示，這等於台積電將時程延後了三個月。主要是客戶對該製程的需求超過產能，部分原因是持續存在的機台交付問題，因此台積電預期，3奈米製程將在明年達到全面利用（fully utilized）。
台積電分別在2018年第2季和2020年第2季開始量產7奈米和5奈米晶片，等於每兩年推進到下一代製程，但在3奈米上需時較久，相比上代節點進入規模化量產的時間，要多出三到四個月。
在這個情況下，三星電子3奈米晶片量產成功再度引發全球半導體業的關注。該公司是在6月30日宣布量產，首批晶片7月25日出貨。
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