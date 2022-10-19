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MLCC龍頭村田：建美系、陸系雙重供應鏈 因應加速脫鉤

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所（Murata）再傳員工染疫，旗下工廠上周第三度停工，引起市場關注。（本報系資料庫）【作者：UCD匯入，日期：2020-04-28，數位典藏序號：20200427232053996】
全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所（Murata）再傳員工染疫，旗下工廠上周第三度停工，引起市場關注。（本報系資料庫）【作者：UCD匯入，日期：2020-04-28，數位典藏序號：20200427232053996】

全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所社長中島規巨表示，在美國對中國大陸晶片產業實施新的出口管制措施後，美中經濟體脫鉤的速度比以往更快，而村田會建立「雙重的供應鏈」來管理風險。

中島規巨18日接受日經亞洲採訪時說：「世界脫鉤的速度比我原先擔心得還快。」村田生產重要的智慧手機與電子產品零組件，逾半數營收來自包含台灣在內的大中華地區。

中島規巨表示：「現在難以判斷出口管制措施對大陸經濟影響的程度。我們會一如往常行事：發展雙重的供應鏈，其一是為了由美國為首的經濟聯盟，另一是為大陸為首的聯盟。」

村田的產品顯然落在美國出口管制措施的範圍之外，這套管制措施是針對先進邏輯與記憶體晶片，以及利用美國技術製成的晶片設備。但這些限制可能會對在大陸營運的科技業者造成一大打擊，包括蘋果，而村田向蘋果供應各種電子零組件。

村田是全球最大電容製造商，主要生產設施在日本，在大陸無錫也有一處大型製造基地，不過，和其他公司一樣，已開始讓供應鏈分散化。村田去年11月表示2023年10月將在鄰近泰國清邁開設新廠，今年6月表示，2023年8月前將擴大在越南峴港的生產。中島規巨說：「我們最終必須考慮未來要在印度生產。」

中島規巨另外表示，由於中國大陸市場的景氣停滯，大陸智慧手機市場今年可能不會出現復甦跡象

美國

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