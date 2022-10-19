快訊

全球化逆轉已成形 曾是最大受益者的台灣陷入兩難

蘋果沒說的事…舊iPad系列不降價反「漲爆」 果粉怒：晚買被割韭菜

18次申請假釋遭拒！「惡龍」張錫銘提行政訴訟 台南地院駁回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Netflix財報優、訂戶數重返成長 明年起將打擊共享密碼

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Netflix周二公布財報，營收和獲利雙雙優於預期，訂戶數重返成長。美聯社
Netflix周二公布財報，營收和獲利雙雙優於預期，訂戶數重返成長。美聯社

影音串流巨擘Netflix的股價周二盤後大漲超過14%，因為該公司上季營收和獲利雙雙優於市場預期，同時宣布全球訂戶淨增241萬，比三個月前的預估多出逾一倍。

此外，Netflix明年起將打擊共享密碼的行為，敦促訂戶建立副帳號，付費供親朋好友使用。。

Netflix上季的每股盈餘是3.1美元，高於Refinitiv訪調分析師預估的2.13美元，營收成長5.9%到79.3億美元，也比市場預估的78.37億美元高。在第1和第2季連兩季流失訂戶後，第3季的付費訂戶重返成長，增加241萬人，優於StreetAccount預估的109萬人，總數來到2.231億。訂戶成長以亞太地區貢獻度最大，有143萬人，美加地區成長最少，僅10萬人。

但這個影音串流平台的前景不全然是一片光明。它正以數年來最慢的腳步成長。Netflix今年上半年共流失120萬訂戶，導致投資人及同業重新考慮其串流投資。第4季預料能在全球增加450萬訂戶。

該公司的另一大挑戰是美元強勢升值，侵蝕營收和獲利。儘管Netflix表示可以據此調整內容支出和定價，但它預測本季營收和獲利都低於華爾街的預期：營收約78億美元，但分析師期待79.8億美元，每股盈餘預計是36美分，遠遠不如華爾街預期的1.2美元。

下一季開始，Netflix將不再預測付費訂戶的人數成長，希望投資人轉而聚焦其營收和獲利能力。部分原因也是基於每位用戶的營收貢獻度差別會愈大愈大，有些人可能每月付6.99美元取得有廣告的平價服務，也可能付19.99美元買無廣告的加值服務。但該公司仍將持續在財報中公布該數據。

Netflix在致股東函裡指出，它已有年度營業利益約50億到60億美元，而競爭對手，縱使像還處在成長周期初期的Disney+上季用戶大增1,440萬，卻都還在賠錢，直接營運虧損的總額可能超過100億美元。

Netflix的股價周二盤後大漲超過14%到275.5美元。截至周二收盤，今年來累跌近60%。

華爾街 廣告 Disney

延伸閱讀

Netflix增加個資轉移功能 方便快速移轉個人觀看紀錄、收藏影片等資料

「王冠」編導傳不堪新一季未播先炎上 第6季後不做了！

Netflix滅除寄生帳號大作戰開始！Round 1「貼心」移轉服務有玄機？

被「王冠」害到 哈利、梅根真的芭比Q了？

相關新聞

美參院情報委員會主席：晶片不該仰賴台灣或中國大陸

美國參議院情報委員會主席、民主黨籍參議員Mark Warner說，對於蘋果和特斯拉等公司吹捧自己追求環境、社會及治理（E...

Netflix財報優、訂戶數重返成長 明年起將打擊共享密碼

影音串流巨擘Netflix的股價周二盤後大漲超過14%，因為該公司上季營收和獲利雙雙優於市場預期，同時宣布全球訂戶淨增2...

Netflix明年要打擊共享帳密 打算這麼做

美國串流影音巨擘Netflix周二表示，計劃打擊用戶分享帳密，詳細方案預計明年初推出。

隨觀光陸續解禁 亞太旅遊業明年可望率先自疫情復甦

世界旅遊觀光協會（WTTC） 發布年度報告指出，亞太旅遊業明年可望率先自新冠肺炎疫情完全復甦。

蘋果傳削減iPhone 14 Plus產量 重新評估需求

網路媒體Information今天引述兩名參與蘋果公司供應鏈人士說法指出，蘋果於iPhone 14 Plus出貨短短幾週...

日本持有美公債降至三年來谷底 避險成本升高阻卻買氣

日本持有美國公債價值已降至近三年來谷底，一面反映公債價格下跌，一面避險成本大增令投資人卻步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。