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日本持有美公債降至三年來谷底 避險成本升高阻卻買氣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓貶值和外匯存底（藍線所示）減少之際，日本持有美債持續下降（白線） /擷自彭博
日圓貶值和外匯存底（藍線所示）減少之際，日本持有美債持續下降（白線） /擷自彭博

日本持有美國公債價值已降至近三年來谷底，一面反映公債價格下跌，一面避險成本大增令投資人卻步。

美國財政部公布最新數據顯示，日本官方和民間8月持有美國公債減少345億美元至1.2兆美元，日本央行9月開始進場替日圓護盤，如此一來外匯存底勢必也進一步減少，而外匯存底中持有美國公債的價值也會持續縮水。

台灣8月持有美債減少67億美元至2,332億美元，就減持規模而言在各國僅次於日本。

聯準會（Fed）不斷升息對抗通膨之際，美國公債今年來也持續下挫，日本投資人蒙受的打擊尤大，因為就算殖利率已處於多年來高峰，但在日本銀行（央行）的寬鬆貨幣政策之下，美元投資避險的成本已高於美債利息。

BMO Capital Markets 策略師 Ben Jeffery 說，日本持有公債規模降低「表明日圓走貶的影響，也與財務省的統計相符。」

日本持有的美債如今已較2021年11月的高峰1.33兆美元減少約10%，不過，日本仍是美國最大外國債主，而中國大陸持有美債規模僅次於日本，8月增加18億美元， 至9,718億美元。

Fed今年來已升息3個百分點至3%至3.25%，據隔夜指數交換利率（OIS）顯示，到明年3月將升至 4.9%。同時，日銀仍維持利率不變於零以下，10年期公債殖利率則控制在0.25%上限之內。

日本持有公債下滑，也反映美債價值縮水。美國10年期公債殖利率8月大漲54個基點收在3.19%，上周再漲到2008年10月來最高的4.08%。彭博美國公債指數今年來下跌14%。

日本央行 美國 外匯

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