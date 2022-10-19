Fed卡斯哈里：若通膨續升 利率有必要升破4.75%

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，如果基礎通膨（underlying inflation）仍然繼續升高，那麼聯準會（Fed）就不能在基準利率已升至4.5%至4.75%時暫停其貨幣政策緊縮的行動。

卡斯哈里18日出席一場由女性企業董事明尼蘇達分會主辦的論壇活動時表示：「最棘手的核心服務通膨繼續攀升，而我們對於繼續向上感到意外。如果我們沒有見到基礎通膨或核心通膨有進展，我不認為為何有理由該在利率4.5%或4.75%這類的主張罷手。」

他指出，他先前曾說過可能輕易見到主要利率在明年初攀升至4.5%左右。目前聯邦資金利率為3%至3.25%，Fed官員上月暗示，利率明年可能會攀抵4.5%左右。

根據期貨合約價格顯示，投資人目前預期利率將在明年初達4.9%左右見頂。

市場預期Fed將在11月1、2日連續第四度升息3碼，因為美國勞工部上周的報告顯示，美國9月剔除糧食和能源後的核心消費者物價指數上揚6.6%，是連續第二個月加速，逆轉先前數月轉趨溫和的走勢。

卡斯哈里在疫情前是Fed最公開的鴿派官員，但今年已經轉成最鷹派人士之一。他強調Fed官員必須抑制需求以對抗通膨，但他也主張通膨壓力並不是主要由吃緊的勞動力市場所帶動，「這一回的通膨並非來自勞動力市場，而是來自供應鏈與能源和商品」。