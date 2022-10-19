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美參院情報委員會主席：晶片不該仰賴台灣或中國大陸

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國參議院情報委員會主席Mark Warner表示，晶片製造不該仰賴台灣或中國大陸。美聯社
美國參議院情報委員會主席Mark Warner表示，晶片製造不該仰賴台灣或中國大陸。美聯社

美國參議院情報委員會主席、民主黨籍參議員Mark Warner說，對於蘋果和特斯拉等公司吹捧自己追求環境、社會及治理（ESG）準則，但在仰賴中國大陸供應鏈和市場銷售時卻忽略環境或人權問題，感到「失望」。他同時話鋒一轉指出，美國的晶片既不該仰賴台灣、也不該仰賴中國大陸。

Warner在紐約接受彭博資訊訪問表示，跨國企業可能強調對環境、社會和治理目標的承諾，但也會認為「中國大陸市場這麼大，我們必須對濫權行為視而不見。不管是在香港壓迫人民，或維吾爾（人權），或是用新疆電力製造裝進特斯拉汽車的電池。」

上季，特斯拉的汽車銷售有大約四分之一來自中國大陸。另外，根據彭博產業研究（Bloomberg Industry）的數據，蘋果有99%的產品是中國大陸製造，大約五分之一的營收來自大陸。

除了對「在蘋果的朋友」表達失望外，鑒於馬斯克發表他對台灣議題的觀點——馬斯克認為台灣應同意成為中國的特別行政區以化解與北京的緊張關係——Warner說，擔心馬斯克收購推特後，中國大陸可能施壓馬斯克，減少推特上對中國國家主席習近平或共產黨的批評聲浪。他表示：「對我來說，這比川普重返推特更麻煩。」

Warner重申他過去的呼籲，希望美國擺脫對中國大陸供應鏈和其他事項的過度依賴。他說，如果大陸封鎖台灣，將是「一場經濟災難」，美國的晶片不該仰賴台灣或仰賴中國大陸。

他警告，如果中國大陸在一系列技術領域占據主導地位，他們將能扭轉局面占上風。Warner預測美國在此一議題上會有更多立法行動，包括合成生物學、先進能源、量子運算和其他新興技術。

馬斯克 美國

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