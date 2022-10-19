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油價終結連三漲 據悉美擬釋更多儲油 金價小漲0.1%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
國際油價18日收跌，結束了連續三天的漲勢，西德州更跌破每桶83美元。路透
國際油價18日收跌，結束了連續三天的漲勢，西德州更跌破每桶83美元。路透

國際油價18日收跌，結束了連續三天的漲勢，西德州更跌破每桶83美元，主要是因美國政府擬釋放更多戰略儲油，在北半球步入冬季之際，緩解了市場對供應吃緊的擔憂。現貨金價收漲0.1%，市場持續聚焦利率展望。

美國擬擴大釋出儲油 油價終結連三漲

西德州原油11月期貨跌2.64美元至每桶82.82美元，跌幅3%；布蘭特原油12月期貨跌1.59美元，跌幅1.7%，結算價報每桶90.03美元。

據知情人士透露，拜登政府正打算再釋放1,000萬~1,500萬桶戰略儲油，促進市場供需平衡，防止汽油價格進一步攀升。

Oanda資深市場分析師Ed Moya表示：「原油價格下跌，因為能源交易員預計拜登政府將繼續積極釋出戰略儲油。距離期中選舉不到一個月，拜登希望能源價格朝正確的方向發展。」

美元走強也增加了油市壓力，因為這會使得石油對持有其他貨幣的買家來說顯得更加昂貴。

野村證券的資深經濟學家Tatsufumi Okoshi認為，美元升值讓油市引發新的賣壓。他也說：「對全球經濟放緩的擔憂與日俱增，是油市下跌的背後原因。」

中國大陸西南地區的熱浪引發電力吃緊，可能導致燃料需求放緩，這種擔憂也對油價造成下行壓力。

日產證券研究部總經理Hiroyuki Kikukawa說：「中國一些地區的限電措施也是個問題，因為這可能影響經濟活動。」

有報導說，墨西哥制定了一項2023年避險計畫，以便油價跌破68.70美元時保護政府收入。受此影響，油價跌幅收斂。

原油價格在10月的表現大起大落，多空因素陷入拉鋸。衡量市場強弱的關鍵指標近月-遠月價差顯示下月OPEC+減產前供應吃緊，但大陸需求疲軟和央行激進政策等利空因素持續拖累市場。

金價小漲 市場聚焦利率展望

金價18日小漲，但若與今年初相比，已吐回當時的漲幅，因投資人正在評估全球經濟因聯準會（Fed）緊縮路徑而與日俱增的衰退風險。

現貨金價上漲0.1%，收在每英兩1,652.22美元。紐約黃金12月期貨收跌0.5%，報每英兩1,655.80美元。

金價已歷經相當震盪的一年，如今已從3月高點滑落近20%，因Fed激進緊縮貨幣政策，促使投資人將資金轉進美元。在美元走強的情況下，金價因而承壓。黃金的收益率為零，因此通常和美元、利率的走勢呈負相關。

金價走軟也連帶影響金礦業者的股價和相關ETF。根據彭博行業研究（BI）報告，技術指標顯示，VanEck黃金礦業ETF的表現將持續不如大盤，甚至會更差。這檔ETF上周已連續第二次無法在收盤時高於2020年低谷，是種看跌形態。

油價 金價

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