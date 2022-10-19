美股連二日收高 高盛和洛馬化解財報季業績疲軟疑慮

美國股市周二連續二日收高，延續上個交易日從接近超賣水準反彈走勢，高盛和洛克希德馬丁穩健財報減輕投資人對業績疲軟的疑慮。

標普500指數上漲42.03點，漲幅1.1%，至3719.98點；道瓊工業指數上漲337.98點，漲幅1.1%，至30523.80點；科技股集中的那斯達克綜合指數上漲96.60點，漲幅0.9%，至10772.40點。儘管走高，美股三大指數仍處於熊市，即較近期高點下跌20%或更多。

美國10年期公債殖利率周二從前一天的4.012%降至3.996%。

高盛集團(Goldman Sachs)上漲2.3%，該公司表示上季財報獲利下降，但仍高於目標。洛克希德-馬丁公司大漲8.7%，至431.84美元，該國防公司獲利上揚，並維持全年財測不變。

Netflix收盤後表示，最近一季新增訂戶數是預期的兩倍多。這家串流媒體巨頭的股票盤後狂漲16%。美國聯合大陸控股有限公司(United Airlines

Holdings, Inc)盤後大上漲8.3%，也因該公司公布穩健的業績。Netflix正常交易時段下跌1.7%。

蘋果（Apple）受有關減產iPhone 14 Plus的報導影響而短暫下跌，收盤反彈0.9%。

B. Riley首席市場策略師Art Hogan說：「優於預期的財報季或許就是市場打破持續跌勢所需的催化劑。」

樂觀的企業財報、更便宜的價位，以及英國政策逆轉，都有助提振風險偏好。美國銀行的調查顯示，基金經理對股市和全球成長的信心喪失殆盡，為股市在2023年上半年見底創造了條件。

不過，鑒於通膨阻力、經濟風險和央行鷹派立場繼續困擾投資人，投資人對股市漲勢的看法仍有分歧。

Oanda Europe Ltd.高級市場分析師Craig Erlam表示。「過去一周，市場仍然有強烈的熊市反彈感覺」，「經濟形勢看起來很危險，我們也不知道對於通膨和利率的定價是否達到峰值。這些都是巨大的阻力，會使反彈極具挑戰性。」

媒體報導維權投資者Starboard Value LP增持企業軟體公司Salesforce的股份後，Salesforce上漲4.3%，也給市場帶來提振。