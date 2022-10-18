美股道瓊大漲640點 企業財報強勁帶動

美股周二（18日）開高走高，道瓊工業指數漲逾620點、那斯達克指數翻揚2%，包括嬌生（Johnson & Johnson）在內的企業上季銷售報佳音，提振市場樂觀氛圍，即強勁的企業財報有助減緩市場對經濟衰退的疑慮。

道指開盤大漲644.19點，或2.13%，標普500和那斯達克指數各漲2.16%和2.34%，費城半導體指數勁揚2.57%；台積電ADR遊走平盤，跌不到0.1%。

美國大型銀行率先公布財報，揭開企業財報季序幕，其中美國銀行財報報喜，在前一日率大盤上揚。極具爭議的英國財政計畫部分內容大轉彎，提振了投資人情緒。

Plurimi財富公司投資長阿姆斯壯說：「企業財報強勁，投資人也對英國和英國政府稍微感到放心。這些因素跟整體賣超情況，是股市過去幾天走高的實質推手。」

分析師指出，投資人先前擔心經濟衰退以及聯準會的升息過於激進，拖累美股下探今年來的低點；然而，市場迎來最新財報季之際，多家企業的財報出色，代表美國經濟形勢或許並沒有投資人擔心的那麼糟。