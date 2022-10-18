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華爾街大銀行再報佳音 高盛Q3淨利下滑44%但優於預期

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
高盛集團公布第3季財報，獲利雖比去年同期下降44%，但優於市場預估。路透
高盛集團公布第3季財報，獲利雖比去年同期下降44%，但優於市場預估。路透

高盛集團18日公布第三季（7-9月）財報，獲利雖比去年同期下降44%，但優於市場預估。高盛在盤前股價漲逾2%。

上季高盛淨利總額為29.6億美元，每股淨利（EPS）為8.25美元，遠低於去年同期時的52.8億美元及14.93美元，但EPS優於預估的7.69美元；總營收減少12%，為119.8億美元，高於預估的114.1億美元。股本報酬率（ROE）換算成年率為11%，也優於分析師預估的10.5%。

金融市場交易額擴大，使高盛的債券、外匯及原料商品部門的交易費用收入增加；債券手續費收入為30億美元，股票為25.9億美元。但股、債市場下跌，對其他部門的營收不利，包括企業購併費用收入減少。

投資銀行營收18.4億美元。勾銷費用為1.72億美元，低於預估1.741億美元；信貸損失提撥額為5.15億美元。消費者業務仍持續虧損。

華爾街六大銀行中，高盛的股價／淨值比（P/B）僅高於花旗。今年來高盛股價累積下跌近20%，但比KBW銀行股指數的26%跌幅要小。

高盛並證實，計劃將業務重整為三個部門，目的是提升手續費類業務。

外匯 投資銀行 華爾街

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