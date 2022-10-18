美元走強 亞、非進口商付不出錢

強勢美元讓亞洲與非洲食物進口商付款壓力驟增。由於美元在市場上走勢強勁，造成部分非洲國家貨幣貶值，進口商無力支付以美元計價的貨物價錢，只好讓貨物卡在港口。又由於小麥等物資遲遲不來，部分麵包業者只好提高價格。

貨櫃卡碼頭無法進口

據《財富雜誌》報導，加納進口商警告，到今年聖誕節之前非洲與中東國家物資可能會短缺，因為數千個載滿食物的貨櫃仍卡在巴基斯坦碼頭，至於埃及的烘焙業者則因貨物還卡在海關，導致小麥短缺，該國只好提高麵包價格。

過去一直倚賴食物進口的國家，除了面對高利率、美元飆漲以及民生物資價格上漲外，還侵蝕了一向以美元計價物品的能力，部分國家的外匯存底縮水，也讓當地可取得的美鈔越來越少。

對此，嘉吉公司交易部門主管艾力克斯表示，「業者無力支付，無法支付物資的錢，這種事在世界各地都見到。」

食物危機一觸即發

世界貨幣基金日前警告，至少像2007~2008年食物危機一樣嚴重的災難即將出現，世界糧食計劃署則指出，全球正面臨史上最大的食物危機。

由於物價飆漲、資本縮水以及讓卡在海關的貨品順利出關的美元取得不易，造成貨櫃只好卡在碼頭或是被轉往其他地點。非洲加納貨幣塞迪目前對美元貶值達44%，當地進出口協會執行秘書阿沙奇指出，「部分食物商品將會不足，美元吞噬了加納塞迪 (GHS)，我們已經絕望了。」

埃及身為全球最大小麥進口國首當其衝，當地8成的磨坊已經用完小麥，因為自從上個月開始，估計有70萬噸糧食仍卡在當地港口無法入境。

強勢美元讓眾人喊苦

據《WNYT》報導，康乃爾大學教授帕拉沙德表示，「強勢美元讓世界其他國家的不堪的景況更糟糕，許多經濟體已擔心明年全球性衰退可能性會提高。」

根據ICE美元指數指出，今年美元漲幅已達18%，上個月還曾一度來到20年來新高，造成貧窮國家的貨幣最受影響，例如印度盧比貶幅近1成、埃及鎊2成、土耳其里拉則為28%。

在肯亞奈羅比以修理汽車和銷售汽車零部件聞名的社區，由於肯尼亞先令今年貶值已6%、加上燃料和進口零件成本飆升，讓民眾只好放棄汽車改搭乘大眾交通工具。

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