李顯龍：美晶片禁令會有廣泛影響 恐導致較不穩定世界

新加坡總理李顯龍警告，美國限制晶片供貨中國大陸公司的決定可能會產生影響廣泛的後果，美中兩大經濟體間更大的脫鉤，可能導致一個「比較不穩定的世界」。

李顯龍在坎培拉會晤澳洲總理艾班尼斯後在記者會上表示：「拜登政府的最新舉措是非常嚴肅的舉動，我相信他們已經仔細考慮過。 此事可能產生非常廣泛的影響。」

美國商務部上周頒布半導體技術銷往中國大陸的全面性新禁令，其中包括半導體產品和晶片製造設備，勢將阻礙北京電腦研發和科技產業。

李顯龍指出，基於國家疑慮的限制性貿易決定可能導致「較少的經濟合作、較低的相互依存度、較差的互信，以及最終可能是比較不穩定的世界」。

新加坡政府長期以來一直努力平衡它與美國和中國大陸之間的關係，因兩大強權在亞太地區的緊張關係日益加劇。