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大摩建議逢低買進台積電 認為美禁令影響有限
摩根士丹利表示，美國對中國大陸半導體業實施的管制措施，對台積電（2330）的影響顯然「有限且可控」，建議逢低買進台積電股票。台積電周二股價一度上漲2.4%。
Charlie Chan在報告中寫道，鑒於台積電在中國大陸高效能運算市場的曝險有限，台積電股票呈現「超賣」。
按摩根士丹利的基本情景推定，若無美國政府許可，台積電無法替在限制名單上的大陸客戶生產晶片。
與此同時，摩根士丹利表示，經與瀾起科技和兆易創新兩家大陸業者查證後發現，有關美國公民不得替大陸IC公司的禁令，並不適用高效能運算晶片設計領域。
Chan表示，世芯（3661）也呈現超賣，理由是 大陸的高效能運算客戶可以選擇申請許可或重新設計，世芯也可以將資源調整至非大陸地區。
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