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美元明年可能繼續走強 高盛說市場忽略三變數

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛認為市場低估可能導致美元走強的三個風險。路透
高盛認為市場低估可能導致美元走強的三個風險。路透

高盛預測，美元經歷今年大漲之後，有三個因素可能導致美元繼續走強。

高盛分析師周一發布報告說，三個可能導致美元持續走強的因素是：通膨持續不退導致聯準會（Fed）加強鷹派緊縮力道，英國面臨的財政挑戰，而在全球金融穩定方面也有疑慮。

高盛指出，儘管投資人考量到「緊縮的風險和外國干預」，對美元後勢看法趨於保守，但「最近事態也暴露一個日漸壯大而我們認為受到低估的尾部風險，也就是說，儘管美元價位面臨考驗，強勢仍將持續。 」

這家投銀指出，因通膨仍高，Fed勢必保持鷹派，其他央行受制於經濟成長的疑慮以及「因升息轉嫁的財務狀況」，勢必趕不上美國的急進升息的步調。

高盛也認為，財政環境正面臨考驗，英國局勢正證明這點，而「政策失利」勢必加增美元走強之勢。高盛也談到，因全球金融穩定性堪慮，投資人可能仍視美元為避險去處。

報告中說：「當然，能源價格走低，有助於解決這些的問題，但（以上因素）仍是走相反方向的最大風險。」「除此之外，我們認為投資人應持續朝美元續強的周期布局。」

通膨 英國 Fed

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