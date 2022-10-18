鋁因庫存增而大跌 俄國供應成焦點 國際油價震盪後持平

國際原油價格周一收盤持平，一方面需求前景黯淡，與此同時原油供應仍趨緊，市場難以找到方向。鋁價創下8月以來最大跌幅，倫敦金屬交易所（LME）追蹤的鋁庫存創下19個月來最大增幅，加劇市場對大量多餘俄羅斯金屬可能開始運抵交易所的臆測。美國公債殖利率和美元走弱推動黃金上漲。

油價經過全天的動盪走勢後持平

西德州中級原油（WTI）收盤微幅走低，一度跌破85美元，也一度漲到87美元上方。11月交割的WTI原油期貨收盤下跌15美分，結算價報每桶85.46美元； 12月交割的布蘭特原油期貨上漲1美分，至每桶91.62美元。

原油基本面面臨巨大阻力，中國堅持新冠肺炎疫情清零政策，以及聯準會（Fed）下個月料將進一步升息，預計都將造成需求放緩。與此同時，OPEC+聯盟的減產計畫令供應前景收緊，並給美國與沙烏地的關係帶來了不確定性。

國際能源總署(IEA) 上周警告，OPEC+的減產措施可能導致全球經濟陷入衰退，而美國也指責減產決定。白宮國家安全顧問蘇利文表示，重新評估美國與沙烏地關係的選項包括「改變我們關於安全援助的做法」。

鋁價因庫存大增而大跌

鋁價創下8月以來最大跌幅，此前倫敦金屬交易所(LME)追蹤的鋁庫存創下19個月來的最大增幅，加劇市場對大量多餘的俄羅斯金屬可能開始運抵交易所的臆測。

「現在就下結論說肯定是俄羅斯金屬還有點太早，但這表明市場對俄羅斯大量流入的可能性感到緊張，」BMO Capital Markets大宗商品研究董事總經理Colin Hamilton表示，「對我來說，問題會出在明年，屆時很多俄羅斯原物料不再有合同，我們會看到這些多出來的庫存會怎麼樣。」

倫敦時間下午5:51，LME鋁價下跌3.3%，結算價報每噸2,229美元，為8月30日以來最大跌幅。

銅價漲0.3%，儘管對需求的疑慮升溫，但上海市場金屬嚴重短缺提振現貨價格。

金價上漲

美國公債殖利率和美元走弱推動黃金上漲，此前英國政府進一步撤回減稅計畫之後，市場風險胃口改善。

Heraeus Precious Metals駐紐約的高級交易員Tai Wong表示，「英國政府全面掉頭是最大的推動因素，不利於美元，推動殖利率走低，而且市場情緒好轉。要知道這能持續多久是不可能的。」

在中國，市場期待中國國家主席習近平在重要講話中暗示轉變新冠清零政策及進一步支持房地產市場的憧憬破滅。而且市場仍然擔心俄羅斯可能加劇在烏克蘭的戰爭。

截至紐約時間下午2:26，現貨黃金上漲0.4%，至每英兩1,651.08美元，之前一度上漲1.5%，為近兩周來最大盤中漲幅。紐約商品交易所12月黃金期貨上漲0.9%，結算價報1,664美元。現貨白銀、白金和鈀金均漲。