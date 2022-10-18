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墨比爾斯：若高通膨持續 美利率將飆9% 他的錢投資台灣

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
「新興市場教父」墨比爾斯警告，通膨若居高不下，美國利率可能升到9%。路透
「新興市場教父」墨比爾斯警告，通膨若居高不下，美國利率可能升到9%。路透

有「新興市場之父」稱號的墨比爾斯（Mark Mobius）警告，美國的利率將飆升到30年高點的9%。

這位現年86歲的Mobius Capital Partners聯合創辦人周一接受彭博電視訪問表示：「如果通膨率為8%，那麼按照劇本，你必須把利率拉到高於通膨率，這意味9%，」 雖然如果消費者物價走軟，決策者可能不會如此激進地升息，但墨比爾斯說，他不認為通膨「會很快消退」。

該預測可能參考了泰勒規則（Taylor Rule），透過考慮價格壓力和勞動市場來確定最優政策利率。上周公布的9月消費者物價指數高於預期，使得聯準會承受更大壓力來壓制處於40年高點的通膨。儘管聯準會已數度加息，但其他通膨指標也居高不下。

墨比爾斯也警告投資人要謹慎對待大宗商品，因為來自一些關鍵買家的需求可能降溫，他指的是新興市場和歐元區買家：「買進大宗商品的人手中貨幣正日益貶值，你很可能會看到大宗商品價格下跌。」

以投資新興市場聞名的墨比爾斯表示，他正在把錢投到印度、台灣和巴西，「土耳其和越南也有一點」。他敦促對負債比高的公司和資本報酬率低的公司保持謹慎，「由於匯率和高通膨的問題，這兩個指標在當今時代非常非常重要」。

通膨 新興市場 聯準會

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