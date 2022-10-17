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怎麼看馬斯克？ 前員工盛讚：他比愛因斯坦聰明

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
太空探索事業SpaceX前人才主管對前老闆馬斯克（見圖）讚譽有加，甚至認為他比發明相對論的愛因斯坦更聰明。圖／路透
太空探索事業SpaceX前人才主管對前老闆馬斯克（見圖）讚譽有加，甚至認為他比發明相對論的愛因斯坦更聰明。圖／路透

太空探索事業SpaceX前人才主管欣珂（Dolly Singh）對前老闆、全球首富馬斯克讚譽有加，甚至認為他就是愛因斯坦、交流電之父特斯拉及石油大亨洛克斐勒這三位名人的結合體。

欣珂自2008到2013年在SpaceX服務，她在BBC製作的紀錄片「The Elon Musk Show」中發表上述言論。此紀錄片採訪了馬斯克的家人、朋友及前員工，對他成為全球首富的過程娓娓道來。

欣珂在第2集紀錄片中表示，她認為馬斯克比發明相對論的愛因斯坦更聰明，「他不但學到所有關於特斯拉和愛因斯坦的事，還學到這兩人已知的所有事。他正設法把把這些提升到全新的水準。我認為他是這個時代最接近這些名人的人。」

欣珂表示，馬斯克一旦建立好自己的歷史功績（legacy），他就是愛因斯坦、特斯拉和洛克斐勒這三位名人的集合體，這點無庸置疑，「當你動手做一些極其困難的事，伴隨而來的是許多艱難的日子。」

此外，馬斯克的母親梅伊（Maye）在紀錄片中直誇兒子是一名天才。她表示，儘管有許多人佩服馬斯克的成就，但沒有人想成為他，「他擁有這些公司後，倒使許多人覺得反感。別再對他這麼尖酸刻薄。」

馬斯克 紀錄片 愛因斯坦 特斯拉

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