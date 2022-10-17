快訊

饕客不捨…甫入選台南必比登推介 30年老店康樂街牛肉湯傳頂讓

黃義交生前心繫國事 友人：近日舊事被翻出影響心情

涉殺馬籍女大生殺人罪聲押 凶嫌10年前被控撞人肇逃辯「沒感覺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股道瓊早盤跳漲600點 收復上周五失土

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
英國減稅政策大轉彎，加上投資人注意力轉向一些重量級企業獲利報告，推升美股17日早盤勁揚。圖／路透
英國減稅政策大轉彎，加上投資人注意力轉向一些重量級企業獲利報告，推升美股17日早盤勁揚。圖／路透

英國減稅政策大轉彎，加上投資人注意力轉向一些重量級企業獲利報告，推升美股17日早盤勁揚，道瓊工業指數跳漲600點，漲幅2%；標普500指數彈升2.1%，那斯達克指數飆升2.6%，費城半導體指數漲2.5%，台積電ADR漲1.17%

道瓊指數上周五跌逾400點，17日早盤一度大漲677點，如果漲勢維持到收盤，等於收復周五失土。

標普500上周周線跌1.6%，過去五周有四周收黑。上周公布美國通膨數據比預期更熱，促使投資重新調整對美國聯準會升息的預期，引發股市劇烈波動。

大幅波動導致市場創下今年以來的新低，但一些人認為市場有技術上的理由看到短期獲得緩解。

摩根士丹利的威爾森在報告中表示：「在企業完全承認或衰退正式到來之前，200周移動均線是一個嚴肅的支撐底部，這兩者都可能需要幾個月的時間，並導致短期內出現技術性反彈。」

美股17日盤初走勢也可能與英國財政政策大轉彎有關，新任財政大臣杭特幾乎悉數取消了前任財相夸騰減稅措施，英鎊兌美元應聲勁升1%至1.127。

此外，企業財報也拉抬17日盤勢，美銀發布優於預期的財報，股價漲近5%，紐約梅隆上季獲利也優於預期，股價跳漲逾5%。美國企業正在陸續發布第3季度財報，面對頑固的高通膨和經濟放緩，投資人正在密切關注美國企業是否會下修其營運前景。

指數 標普 美股 半導體 台積電

延伸閱讀

保守黨高層將開會「逼宮英相」 前大臣率先表態籲辭

10/17【早晨財經速解讀】反彈又結束?道瓊再跌破3萬點 台積電ADR大跌4% 資本支出調降利空測底?銀行股財報喜憂參半還沒完?

英國新財相承認前任「犯錯」 警告可能加稅

英相特拉斯完了？ 保守黨人士認為「她有一半機率撐不到耶誕」

相關新聞

美銀財報優於預期 道瓊開盤漲逾400點

在美國聯邦準備理事會（Fed）快速升息支持下，美國銀行（Bank ofAmerica）的財報優於預期，華爾街股市主要指數...

經濟衰退烏雲密布 特斯拉仍擴大招聘

儘管馬斯克可能擔心經濟衰退，但特斯拉（Tesla）網站上張貼的職缺顯示，這家全球市值最大的汽車製造商正在快速招聘員工，而...

解密國際／從馬斯克酸民行徑看台灣與Starlink的距離

不能否認的，馬斯克確是一個公關高手。且看他每一場特斯拉（Tesla）發表會上搖滾巨星式的登場，吸引全球車迷的目光；多年前他以人道關懷之姿，定製潛水裝置給泰國受困洞穴的青少年，雖派不上用場，卻為SpaceX賺了形象…

怎麼看馬斯克？ 前員工盛讚：他比愛因斯坦聰明

太空探索事業SpaceX前人才主管欣珂（Dolly Singh）對前老闆、全球首富馬斯克讚譽有加，甚至認為他就是愛因斯坦...

美股道瓊早盤跳漲600點 收復上周五失土

英國減稅政策大轉彎，加上投資人注意力轉向一些重量級企業獲利報告，推升美股17日早盤勁揚，道瓊工業指數跳漲600點，漲幅2...

諾貝爾經濟獎得主戴蒙：Fed要壓低通膨 恐須升息到7%

今年諾貝爾經濟學獎得主之一戴蒙（Douglas Diamond）建議，美國聯準會（Fed）要壓低通膨，利率甚至須接近7%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。