美股道瓊早盤跳漲600點 收復上周五失土

英國減稅政策大轉彎，加上投資人注意力轉向一些重量級企業獲利報告，推升美股17日早盤勁揚，道瓊工業指數跳漲600點，漲幅2%；標普500指數彈升2.1%，那斯達克指數飆升2.6%，費城半導體指數漲2.5%，台積電ADR漲1.17%

道瓊指數上周五跌逾400點，17日早盤一度大漲677點，如果漲勢維持到收盤，等於收復周五失土。

標普500上周周線跌1.6%，過去五周有四周收黑。上周公布美國通膨數據比預期更熱，促使投資重新調整對美國聯準會升息的預期，引發股市劇烈波動。

大幅波動導致市場創下今年以來的新低，但一些人認為市場有技術上的理由看到短期獲得緩解。

摩根士丹利的威爾森在報告中表示：「在企業完全承認或衰退正式到來之前，200周移動均線是一個嚴肅的支撐底部，這兩者都可能需要幾個月的時間，並導致短期內出現技術性反彈。」

美股17日盤初走勢也可能與英國財政政策大轉彎有關，新任財政大臣杭特幾乎悉數取消了前任財相夸騰減稅措施，英鎊兌美元應聲勁升1%至1.127。

此外，企業財報也拉抬17日盤勢，美銀發布優於預期的財報，股價漲近5%，紐約梅隆上季獲利也優於預期，股價跳漲逾5%。美國企業正在陸續發布第3季度財報，面對頑固的高通膨和經濟放緩，投資人正在密切關注美國企業是否會下修其營運前景。