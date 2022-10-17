經濟衰退烏雲密布 特斯拉仍擴大招聘

儘管馬斯克可能擔心經濟衰退，但特斯拉（Tesla）網站上張貼的職缺顯示，這家全球市值最大的汽車製造商正在快速招聘員工，而且幾乎涵蓋所有類別的工作。

特斯拉本周在其招聘網站上列出了6,900多個職缺，自6月中旬路透開始追蹤這項數據以來激增了近50%。另據Thinknum Alternative Data和避險基金Snow Bull Capital追蹤的數據，2022年5月招聘的職缺達到最高峰，有7,400多個。

特斯拉執行長馬斯克6月初向員工發出警告，他對經濟有一種「超級糟糕」的感覺，並表示這家電動車製造商需要裁員。但他後來在推特上表示，未來12個月內總員工數將會增加。

Snow Bull Capital主管歐甘（Taylor Ogan）表示，特斯拉的招聘廣告很重要，因為它們透露了特斯拉想要成長的地方，「這是一項領先指標，比其他任何東西都重要」。

在特斯拉網站上張貼的職缺廣告中，約四分之三的職位在美國，主要集中在工及辦公室所在的加州、德州及內華達州；其次是新廠所在的德國和加拿大。特斯拉在另一個聚焦於中國的網站上列出了200多個職缺，該公司最近將上海廠升級，以提高產量。