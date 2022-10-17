快訊

獨／黃義交辭世 老同事震驚全身抖曝今收到「Line最後貼文」

U23世界盃／中華隊5局扣倒南非 4連勝篤定晉級複賽

經濟衰退烏雲密布 特斯拉仍擴大招聘

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
儘管執行長馬斯克擔心經濟會衰退，但特斯拉近來仍大舉招聘，在其網站上開出6,900多個職缺。路透
儘管執行長馬斯克擔心經濟會衰退，但特斯拉近來仍大舉招聘，在其網站上開出6,900多個職缺。路透

儘管馬斯克可能擔心經濟衰退，但特斯拉（Tesla）網站上張貼的職缺顯示，這家全球市值最大的汽車製造商正在快速招聘員工，而且幾乎涵蓋所有類別的工作。

特斯拉本周在其招聘網站上列出了6,900多個職缺，自6月中旬路透開始追蹤這項數據以來激增了近50%。另據Thinknum Alternative Data和避險基金Snow Bull Capital追蹤的數據，2022年5月招聘的職缺達到最高峰，有7,400多個。

特斯拉執行長馬斯克6月初向員工發出警告，他對經濟有一種「超級糟糕」的感覺，並表示這家電動車製造商需要裁員。但他後來在推特上表示，未來12個月內總員工數將會增加。

Snow Bull Capital主管歐甘（Taylor Ogan）表示，特斯拉的招聘廣告很重要，因為它們透露了特斯拉想要成長的地方，「這是一項領先指標，比其他任何東西都重要」。

在特斯拉網站上張貼的職缺廣告中，約四分之三的職位在美國，主要集中在工及辦公室所在的加州、德州及內華達州；其次是新廠所在的德國和加拿大。特斯拉在另一個聚焦於中國的網站上列出了200多個職缺，該公司最近將上海廠升級，以提高產量。

特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克改口：對烏克蘭星鏈服務 無限期免費

馬斯克改口：SpaceX將繼續免費資助烏克蘭政府星鏈服務

特斯拉問題層出不窮、推特收購案變卦 股價已比去年歷史高點腰斬

無法繼續資助烏克蘭星鏈服務 馬斯克：遵照「他」的建議

相關新聞

諾貝爾經濟獎得主戴蒙：Fed要壓低通膨 恐須升息到7%

今年諾貝爾經濟學獎得主之一戴蒙（Douglas Diamond）建議，美國聯準會（Fed）要壓低通膨，利率甚至須接近7%...

挽救投資人信心危機 英國財相提前宣布賦稅計畫

英國新任財政大臣韓特將在今天公布賦稅和預算措施，比預定時間提前兩週，以挽救投資人對首相特拉斯政府的信心

經濟衰退烏雲密布 特斯拉仍擴大招聘

儘管馬斯克可能擔心經濟衰退，但特斯拉（Tesla）網站上張貼的職缺顯示，這家全球市值最大的汽車製造商正在快速招聘員工，而...

斯里蘭卡打造350公尺高塔 吸引觀光客

宣布破產的斯里蘭卡，要以一座中國大陸出資、高350公尺的高塔，做為吸引觀光客的主要景點。

殼牌旗下加油站 增設零售門市

菲律賓殼牌石油公司打算在2025年前於旗下三分之一的加油站增設零售商店和餐廳，以拓展燃油以外的收入來源。

訴求調薪資、凍物價 法國萬人上街頭

數萬人踏上法國街頭，抗議物價飆漲，其中包括諾貝爾獎得主安妮．艾諾！法國道達爾能源集團的煉油廠工人為了爭取調薪，已罷工數週，極左派政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅朗雄也號召群眾動員參與，提出「調漲最低薪資」、「大型企業增稅」等呼籲，隊伍中出現各式各樣的看板與標語。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。