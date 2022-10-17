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訴求調薪資、凍物價 法國萬人上街頭

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

數萬人踏上法國街頭，抗議物價飆漲，其中包括諾貝爾獎得主安妮．艾諾！法國道達爾能源集團的煉油廠工人為了爭取調薪，已罷工數週，極左派政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅朗雄也號召群眾動員參與，提出「調漲最低薪資」、「大型企業增稅」等呼籲，隊伍中出現各式各樣的看板與標語。

罷工持續數週

半島電視台》報導，法國煉油廠員工為了爭取調薪，發起數週的罷工活動，引起該國許多民眾響應，數以萬計的群眾走上巴黎街頭抗議物價飆漲的狀況，示威人數達14萬人，但獨立計算業者Occurrence估計，參與人數為2萬9500人。

法新社》報導，極左派政黨「不屈法國」（La France Insoumise）領導人梅朗雄與諾貝爾文學獎得主安妮．艾諾都現身於示威抗議的行列中。示威的主要訴求包括，凍漲能源與民生必需品價格、下修法定退休年齡至60歲、調漲最低薪資、超大企業增稅、環保發展投資等。

通膨是和平的代價

對此，法國政府曾回應表示，俄烏戰爭造成該國出現嚴重的能源短缺與通膨，是「和平必須付出的代價」。然而，遭到抗議者菲利普駁斥說：「通膨甚至早在新冠肺炎疫情之前就出現了」，要政府不要找藉口。

針對引發抗議遊行的油廠員工罷工，法國預算部部長阿塔爾譴責日前批評，繼續罷工是「不可接受的」，並表示，「（他們）當然有罷工的權利，但要以國家能夠運作作為前提。」

法國政府更下令強制部分煉油廠工人回到工作崗位後，隨即引發4個工會也號召示威以協助維護罷工權，工會認為「政府此舉違反這些工人的憲法權利」。

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法國 罷工 通膨

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