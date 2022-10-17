一帶一路有陷阱 中國成最大債權國

借你錢讓你越還欠越多！中國一帶一路計劃協助貧窮國家發展港口、鐵路、公路與發電設施等基礎建設，全球共有165個國家參與，但借貸國往往抱怨利率過高。例如近期新冠疫情和俄烏戰爭影響讓斯里蘭卡的經濟大受打擊，在受到中國資助後並沒有成功提振財政，反被迫簽下租借港口99年的條約償債。

新冠後，中國成了32個非洲國家的最大債權國，中國傾向讓債務國借貸發展來還債，不過這些國家財政不良已經不是一天兩天，反而造成各國為此債台高築。

抱怨借貸利率高

《地緣政治學》報導，各國外交政策往往是為了國家利益，比如「一帶一路」就是中國透過合作提議，加強對亞洲和非洲的影響力。上述便是印度學者切仁理在2017年提出的「債務陷阱外交」，債權國藉由提供貸款來擴大對外國的政經影響力，並在對方來不及還款時收購債務國資產將陷阱收網。

一帶一路從2013年開始，中國國家主席習近平承諾幫助貧窮國家發展港口、鐵路、公路與發電設施等基礎建設，全球有165個國家、427項建設，與8470億美元的資金投入。

但相較於世界銀行、國際貨幣基金組織等世界性機構的貸款，一帶一路並沒有提供詳細、透明的條款。奇怪的是，借款國往往不批評中國模糊的借貸條款，因為他們在國際金融體系中大多信用不良，也缺乏資金來源，但他們會抱怨中國的借貸利率比起其他借貸方高了許多。

債務形成依賴關係

新冠疫情和俄烏戰爭讓斯里蘭卡的經濟大受打擊，在受到中國資助後並沒有成功提振財政，反而讓斯里蘭卡債務暴增、外匯儲備減少，最後更被迫簽下租借港口99年的條約。中國在2000-2018年曾投資1450億美元，協助非洲發展基礎建設，但當這些國家開始出現虧損時，尤其是新冠後成了大型未爆彈，中國竟成了32個非洲國家的最大債權國。

不過非洲國家依然對中國示好，將中國視為過去十年成長的幕後推手，希望維持經濟依賴的友好關係。

還債無止盡

《紐約時報》報導，巴基斯坦為了處理洪患帶來的傷害，持續向中國借貸，而肯亞和安哥拉的政治人物則為了如何償還中國貸款吵得不可開交。在大部分發展國家，中國成了貸款的希望，但也是還債的開始，債務國的財政問題也導致還債的終點可能遙遙無期。

當美國傾向免除部分貸款讓借款國有能力償還時，中國則傾向讓債務國借貸發展來還債。中國官員和學者則批評，雖然美國近年為貧困國家提供的融資都是贈款，但美國基金大手筆購買發展中國家的債券，反而成為發展中國家的大債權國。

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